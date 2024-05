Amélia Muge estreia 25, composição com Michales Loukovikas a celebrar a revolução

A cantora e compositora Amélia Muge está de regresso às canções, depois do muito aplaudido álbum Amélias (editado em 2022), com um tema dedicado aos 50 anos do 25 de Abril de 1974, intitulado, simbolicamente, 25. A letra é dela e a música compô-la em parceria com o cantor e compositor grego Michales Loukovikas, com quem já gravara os seus dois discos anteriores a Amélias: Periplus, deambulações luso-gregas (2012) e Archipelagos (2017). Tudo começou, explica Amélia no texto que acompanha o lançamento, numa conversa entre ambos, durante as férias, acerca do 25 de Abril: “Observámos esses dois lados de olhar o dia da revolução: um de celebração, regozijo, festa, presença no espaço público e outro mais de reflexão sobre o acontecido, suas origens e posterior desenvolvimento dessa situação que originou a queda do regime. E ambos concordámos que quando falta o segundo olhar, o primeiro tem tendência a ritualizar-se nos actos cerimoniosos e de manifestação popular, sempre mais ou menos parecidos, como quaisquer outros que são dignos de ser festejados e recordados.” Nesse mesmo dia, influenciada pela conversa, Amélia escreveu “um poema que começava com esse lado mais reflexivo para ir desembocar na ‘hora de celebrar’”. Mostrou-a a Michales, que propôs que o musicassem em conjunto, ficando ela com a parte inicial e ele com a parte final.

“Curiosamente”, escreve Amélia, “quando fui contar as frases, reparei – e só nesse momento – que eram 25. Parece de propósito mas não foi. Começou por chamar-se ‘25 frases’ mas depois achámos que ‘25’ bastava. Esta gravação e vídeo surge de uma vontade grande de estar e trabalhar com músicos de que gostamos muito: Juntou-se à minha voz a do José Barros, que também disponibilizou o estúdio e ainda as vozes de José Manuel David e Rui Vaz. Foi um dia alegre, visível na foto do Michales que entra no vídeo.” Vídeo esse que, ainda segundo Amélia, partiu de um desejo de arranjar qualquer coisa muito simples, mas que fosse de todos eles, original: “Rasguei o envelope onde vinham as partituras em 3 tiras e criei, aleatoriamente, umas manchas gráficas que se juntaram às que já existiam no próprio envelope. E o resto foi seguir as sugestões que as próprias tiras foram dando.” A animação do vídeo, a partir das imagens e ilustrações de Amélia, que assina a realização, foi de António José Martins, companheiro e “cúmplice” de Amélia desde o início, que também assegurou a gravação e mistura do tema.