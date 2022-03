Amélia Muge: da reclusão da pandemia nasceu o milagre da multiplicação das vozes

Um primeiro aviso: este é um disco para ouvir à “moda antiga”, frente à aparelhagem, à espera do que virá das colunas. Até que as vozes tomam conta do “cenário”, ocupando o palco sonoro em polifonias, apontamentos, contracantos, com a riqueza de um coral. Com uma diferença, e é esta que seduz e espanta: as vozes, sobrepostas em camadas, vêm de uma só garganta, explorando variações tonais, tímbricas e pulsões rítmicas de uma forma que nos faz crer ser impossível que uma mesma pessoa assim cante. Mas é isso que torna Amélias, o mais recente trabalho da cantora e compositora Amélia Muge, que hoje chega às plataformas digitais e às lojas, em CD, um objecto precioso e único.