Com atraso, mas glamour: estrelas da televisão pisam a passadeira vermelha dos Emmys

É a noite em que se desenrola a passadeira vermelha para premiar o melhor da televisão (e da moda). Fora de época e com alguns atrasos, as estrelas da ficção voltam finalmente a reunir-se para a 75.ª cerimónia dos Emmys. Os protagonistas de Succession, The Crown ou Wednesday são os mais antecipados no desfile de celebridades que antecede a cerimónia no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Não têm o encanto dos Óscares no que à moda diz respeito, mas são tipicamente uma das passadeiras vermelhas mais concorridas do ano e uma oportunidade para as casas de luxo mostrarem o que de melhor sabem fazer. Tradicionalmente, os Emmys acontecem em Setembro e a celebração desta segunda-feira é atípica — a cerimónia foi adiada primeiro pela greve dos argumentistas e depois dos actores.

Como tal, a gala desta noite, apresentada pelo comediante Anthony Anderson, vai reflectir a temporada de 2022/2023, estando ainda previstas homenagens a séries icónicas, como Os Sopranos, Cheers ou Anatomia de Grey. Preparem-se, fãs, porque os protagonistas devem pisar a passadeira vermelha.

A última vez que os prémios da Academia de Artes e Ciências Televisivas levaram as estrelas à red carpet foi em Setembro de 2022, com as protagonistas de Euphoria, Zendaya e Sydney Sweeney, a dominarem o serão. Agora, seguindo as tendências de moda para 2024, espera-se muita cor e brilho, a contrastar com os clássicos (e seguros) vestidos pretos que nunca faltam.

Na galeria de imagens, acompanhe o desfile de celebridades na 75.ª edição dos Emmys.