São rosas (vermelhas), senhor: celebridades desfilam nos Critics Choice Awards

Na véspera dos Emmys, os Critics Choice Awards quase passam despercebidos, mas nem por isso se viu menos glamour na passadeira vermelha no Barker Hangar no Aeroporto de Santa Mónica. As estrelas da noite foram os protagonistas dos premiados Sucession, The Bear, Oppenheimer e Barbie. Não faltou brilho, nem cor na red carpet, com Margot Robbie a ser, uma vez mais, a estrela da noite.

A protagonista de Barbie deixou de lado o clássico cor-de-rosa e apostou no vermelho para os prémios da crítica dos EUA. O vestido de corte sereia com os ombros descobertos e dezenas de rosas no decote foi assinado por Olivier Rousteing, director criativo da Balmain. É uma escolha menos óbvia para Margot Robbie que tem encarnado a boneca da Mattel em quase todas as cerimónias de prémios.

Também Dua Lipa, que dá voz à banda sonora do filme com a música Dance the night away, apostou num coordenado semelhante, com os fãs a questionarem se tal terá sido combinado entre a cantora britânica e a actriz. De corte esguio, o vestido de Lipa também era adornado com folhos semelhantes a pétalas em todo o comprimento — uma criação da Prada.

As duas não foram as únicas a apostar no encarnado — uma das cores-tendência para 2024 — neste domingo. Também a co-protagonista de Oppenheimer, Emily Blunt, brilhou (literalmente) na mesma cor. O vestido de lantejoulas da Armani Privé tinha apenas uma manga, adornada com uma rosa vermelha.

A rosa esteve igualmente presente no vestido de Rosamund Pike, uma das protagonistas de Saltburn — eleita uma das mais bem vestidas nos Globos de Ouro. Desta vez, longe da renda preta e do véu preto dos Globos, Pike brilhou em Rodarte, num vestido de lantejoulas azuis, justo e decotado, a revelar as costas da actriz. Ao centro da cintura, a dita rosa.

Foto Rosamund Pike ALLISON DINNER/Reuters

Longe das lantejoulas e do vermelho, há também quem tenha seguido a máxima do “com preto, nunca me comprometo”. Foi o caso de Jennifer Aniston em Dolce&Gabbana, a fazer lembrar o vestido dos Globos de Ouro; Emma Stone em Louis Vuitton; Reese Witherspoon em Celine e Carey Mulligan com Armani Privé.

Menos óbvia foi a escolha de Julianne Moore, aclamada com uma das mais bem vestidas da noite pela imprensa norte-americana. A actriz de May December: Segredos de Um Escândalo elegeu um vestido sem alças, em tafetá roxo da Chanel, com um alfinete de peito em pérolas e esmeraldas.

Foto Julianne Moore e Gael Garcia Bernal AUDE GUERRUCCI

Os homens, tipicamente menosprezados nas passadeiras vermelhas, também roubaram atenções. O protagonista de The Bear, Jeremy Allen White, tem sido um dos aclamados desta época de premiação e recentemente incendiou a Internet com um anúncio da Calvin Klein. Desta vez, apresentou-se mais discreto com um fato Yves Saint Laurent. Já Charles Melton seguiu as tendências e elegeu também o vermelho, num smoking da Valentino.

Foto Jeremy Allen White AUDE GUERRUCCI/Reuters

Resta saber o que vão vestir as celebridades nos Emmys, na noite desta segunda-feira. Adiados por meses de greve em Hollywood, os prémios de televisão e do streaming regressam e espera-se que as estrelas se esmerem na escolha dos coordenados.

Antes disso, na galeria de imagens acima, veja o desfile das celebridades na passadeira vermelha dos Critics Choice Awards.