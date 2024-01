Estrela de The Bear, Jeremy Allen White, despe-se para protagonizar campanha de moda

O objectivo da campanha era mostrar a ligação do actor à sua cidade, Nova Iorque, diz a Calvin Klein. Contudo, os fãs pouco têm comentado o cenário das fotografias e do vídeo.

O chef acabou de sair do calor da cozinha para espalhar brasas por Nova Iorque. A estrela de The Bear, Jeremy Allen White, protagoniza a nova campanha publicitária da Calvin Klein. O actor percorre a sua cidade natal enquanto se despe, ao som de You don’t own me, de Lesley Gore, mantendo apenas os clássicos boxers da marca.

O vídeo e as fotografias tornaram-se virais nas redes sociais sobretudo entre os fãs da série, exibida em Portugal pela Disney Plus. “Isto parece ilegal”, escreve uma utilizadora nos comentários do vídeo, publicado nesta quinta-feira. E outra arremata: “Quantas vezes são vezes demais?.”

A campanha foi fotografada e filmada pelo conhecido fotógrafo de moda Mert Alas e serve quase de postal, tanto para Nova Iorque, como para apresentar o próprio Jeremy Allen White, nova-iorquino de nascença. Primeiro, surge de calções de desporto e manga cava branca. Pouco depois, já perdeu a T-shirt e rapidamente despe também os calções.

Perante esta imagem, o argumento do vídeo quase é colocado para segundo plano, apesar de a Calvin Klein afirmar que o objectivo era “mostrar a ligação dele [Jeremy] à sua cidade e amplificar a energia empoderada nos ícones de estilo” da marca.

Com 32 anos, Jeremy Allen White atingiu o estrelato com The Bear, a série onde dá vida a Carmen “Carmy” Berzatto, um chef de alta cozinha que herda a gordurosa casa de sanduíches da família, ao mesmo tempo que tenta domar os seus funcionários amotinados e as suas finanças precárias. Antes disso, também ficou conhecido por ser Lip Gallagher em Shameless - No Limite​, série sobre as misérias e grandezas de uma família de Manchester, vencedora de quatro Emmys.

Agora, torna-se um homem Calvin Klein, juntando-se à história de campanhas icónicas da marca. À revista People, confessou ser fã desde sempre das mangas cava da marca, pelo conforto “maravilhoso”. E explica: “Acho que é o corte. Há algo também [de diferente] na textura. As mangas assentam junto aos ombros. É o que faz uma boa T-shirt branca.”

A Calvin Klein, fundada em 1968 pelo criador homónimo, é conhecida pelas campanhas fora da caixa. Nos anos 1990, ficaram célebres as fotografias de Mark Wahlberg com Kate Moss — os dois em tronco nu e com as calças de ganga da etiqueta. Anos mais tarde, numa entrevista à BBC, a supermodelo britânica confessou ter-se sentido “vulnerável e assustada” durante a sessão fotográfica, vendo a sua imagem “objectificada”.

Kate Moss for Calvin Klein, 1992 pic.twitter.com/T6Y80ikuXH — Gia (@virgoessence) August 25, 2022

O mesmo terá acontecido a Brooke Shields, que protagonizou uma campanha em 1980, com a célebre frase: “Querem saber o que se mete entre mim e as minhas Calvin? Nada”. Só mais tarde a actriz percebeu o duplo significado de teor sexual da afirmação e lamentou que tal nunca lhe tenha sido explicado então. “Se eles tinham intenção de usar o duplo sentido, não me explicaram.”

Recentemente, os rostos femininos da marca têm sido as modelos Hailey Baldwin Bieber e Kendall Jenner.