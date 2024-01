Globos de Ouro: o que vestiram as estrelas na primeira passadeira vermelha do ano

Os Globos de Ouros marcam o início da temporada de prémios e o regresso das estrelas de Hollywood à passadeira vermelha. Nos últimos anos, têm estado rodeados de polémicas relacionadas com diversidade e há quem diga que perderam o esplendor de outrora. Ainda assim, há uma garantia: a diversidade de estilos foi assegurada na passadeira vermelha, o momento de apogeu antes da cerimónia no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Depois de meses de greve, os 81.º galardões da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood marcam também o regresso oficial dos actores às cerimónias de premiação. Em 2021, uma investigação lançou suspeitas sobre as finanças da associação, falhas éticas na atribuição dos galardões, sobretudo por culpa da falta de representação entre os jurados. Este ano, a organização anunciou que mais 215 pessoas iriam votar nos prémios ─ que, sem surpresas, distinguiram sobretudo Sucession, The Bear, Barbie e Oppenheimer.

A polémica deixou sequelas e a estação de televisão NBC deixou de fazer a transmissão e, em Junho, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood foi dissolvida. Como tal, a organização está agora a cargo da Dick Clark Productions e da Eldridge Industries, que contrataram a CBS para transmitir o directo.

Independentemente de tudo o que aconteceu nos bastidores, as estrelas voltaram a pisar a passadeira vermelha, naquela é também sempre uma festa da moda. As red carpets são momentos de excelência para as casas de moda que ali vêem uma oportunidade de apresentar as suas melhores criações nas celebridades mais exclusivas.

taylor swift's response to this golden globes host's jokes...a mood, if you will pic.twitter.com/KgNhWF6pbh — Nora Dominick (@noradominick) January 8, 2024

É o caso de Taylor Swift que estava nomeada para um prémio de bilheteira com o filme-concerto The Eras Tour ─ o prémio foi para Barbie de Greta Gerwig. Ainda assim, a cantora foi um dos destaques da passadeira vermelha com um vestido cintilantes em verde assinado pela Gucci. E também não escapou às piadas do anfitrião da noite, Jo Koy. “A grande diferença entre os Globos de Ouro e a NFL? Nos Globos de Ouro, temos menos filmagens da Taylor Swift”, declarou, fazendo alusão ao mais recente romance da artista com o futebolista Travis Kelce dos Kansas Chiefs.

Mas por falar em Barbie, Margot Robbie correspondeu às expectativas e voltou a encarnar a personagem com uma criação Armani Privé, a mimetizar uma boneca de 1977, a Barbie Superstar. O vestido de lantejoulas cor-de-rosa distinguiu-se pela capa em tule (uma das tendências para 2024). Os brilhos foram aliás um dos pontos em comum nos coordenados da noite: de Emma Stone (Louis Vuitton), a Natalie Portman (alta-costura Dior) ou Meryl Streep (Valentino).

Continuam também presentes os grandes volumes dos tafetás (Julianne Moore em Bottega Veneta) com vistosas capas e Jennifer Lopez foi exemplo com um vestido assinado pela marca Nicole+Felicia. A contrastar, não faltaram vestidos pretos, que nunca comprometem, mais simples, como Jennifer Aniston em Dolce&Gabbana, ou mais adornados ─ Carey Mulligan ou Dua Lipa em Schiaparelli.

Rosamund Pike Reuters Jennifer Aniston Reuters Dua Lipa Reuters Fotogaleria Rosamund Pike Reuters

Nesta noite de glamour, os homens ─ quase sempre negligenciados nas red carpets ─ não se deixaram vencer. O protagonista de The Bear, Jeremy Allen White, roubou atenções com uma camisa em organza transparente, a revelar o peito musculado, e um fato da Calvin Klein ─ ou não fosse ele o novo embaixador da marca norte-americana. Já Ryan Gosling não deixou o Ken de parte e apostou num clássico fato preto com risca branca da Gucci. E Bradley Cooper trouxe a mãe, Gloria Campano, para o acompanhar.

Kylie Jenner and Timothee Chamalet — legitimate couple or PR move? #GoldenGlobes pic.twitter.com/pa2lSYqje6 — Positively Uncensored (@PosUncensored) January 8, 2024

Por fim, Timothée Chalamet voltou a destacar-se na passadeira vermelha com um fato cintilante assinado pela Céline, mas foi só mais tarde que levou os fotógrafos à loucura ao surgir ao lado da nova namorada, a socialite Kylie Jenner. Os dois não se mostraram tímidos e passaram a cerimónia de mãos dadas, sorrindo directamente para a câmara.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile das celebridades na passadeira vermelha.