Os Globos de Ouro anunciam mais 215 votantes nos prémios do ano que vem

Foi em 2021 que, na sequência de uma investigação do Los Angeles Times, tudo mudou na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. A HFPA, sigla inglesa pela qual é conhecida a associação que organiza os Globos de Ouro, foi acusada das práticas de elitismo, corrupção e tráfico de influências e criticada pela sua muito escassa diversidade (contava então, por exemplo, zero negros no colectivo de votantes). Não era a primeira polémica relacionada com os prémios, mas o escândalo rebentou e, logo nessa altura, houve promessas de mudança.

E as promessas concretizaram-se. Depois de uma cerimónia à porta fechada e sem estrelas, em 2021, os prémios voltaram este ano à antena da televisão, com um corpo de votantes expandido para incluir jornalistas de fora de Los Angeles: 103 novos eleitores, perfazendo um total de 200 pessoas. Entre eles, por exemplo, o português Rui Pedro Tendinha.

Esta segunda-feira, a HFPA anunciou que mais 215 pessoas irão votar na 81.ª edição dos Globos de Ouro. Juntando esse número aos 95 membros da HFPA, que incluem os portugueses Rui Henriques Coimbra e Bárbara de Oliveira Pinto, serão, no total, 310 votantes.

Os nomes portugueses deste corpo eleitoral mantêm-se. Segundo um comunicado publicado no próprio site da HFPA, que cita a presidente da organização, Helen Hoehne, para quem o objectivo era ultrapassar os 300 votantes, 58% dos jornalistas (investigados e qualificados por um comité) que decidem os prémios "identificam-se como etnicamente diversos" (este ano, eram 52%).

A organização informa ainda que passará a haver entre os votantes 25% de pessoas latinas, 14% de pessoas asiáticas, 10% de pessoas negras, 9% de pessoas originárias do Médio Oriente e 42% de pessoas brancas. E que 17% dos votantes se auto-identificam como LGTBTQIA+. Estão representados 76 países, com a entrada dos Camarões, da Costa Rica, de Cuba, da Guatemala, do Cazaquistão, da Malásia, da Sérvia e da Tanzânia. A lista completa de votantes pode ser consultada na já mencionada página da HFPA.

A edição deste ano dos Globos de Ouro, que premiou sobretudo Os Fabelmans, de Steven Spielberg, e Os Espíritos de Inishiren, de Martin McDonagh, bem como a série Abbott Elementary, de Quinta Brunson, decorreu em Janeiro. Teve como anfitrião Jerrod Carmichael, que disse em palco que só estava ali por "ser negro", para dar uma boa imagem à organização. Esta apresentação altamente subversiva e confrontacional não terá agradado, segundo a revista The Hollywood Reporter, a Helen Hoehne.