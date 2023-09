Taylor Swift tem novo namorado? Futebolista Travis Kelce levanta o véu sobre os rumores

A cantora esteve a assistir ao jogo dos City Chiefs, do Kansas, no passado fim-de-semana. No final, saiu com Travis Kelce, alavancando os rumores de um envolvimento amoroso.

Tem sido tendência nas redes sociais: Taylor Swift tem um novo namorado? O jogador de futebol americano Travis Kelce e a cantora foram vistos a sair juntos de um jogo da NFL no passado fim-de-semana, surgindo rumores sobre um possível romance. Kelce já se pronunciou sobre o tema no seu podcast, mas sem confirmar nem desmentir as suspeitas.

“Um grande aplauso para a Taylor por ter aparecido. Foi bastante corajoso. Aproveitei o fim-de-semana à grande”, disse o futebolista no podcast New Heights, que apresenta com o irmão, Jason. A cantora assistiu ao jogo dos City Chiefs do Kansas contra os Bears de Chicago sentada no camarote de Kelce, roubando as atenções tanto do público, como das lentes dos fotógrafos.

“Toda a gente no camarote só teve coisas boas a dizer sobre ela e a família”, contou ainda, fazendo referência aos vídeos da cantora a festejar com a mãe os pontos dos City Chiefs. “É definitivamente um jogo de que me vou recordar para sempre, com toda a certeza.”

No final do jogo, Swift e Kelce saíram juntos do estádio e o momento foi captado por um jornalista de desporto — o vídeo já foi visto mais de 16 milhões de vezes no Instagram. Os dois surgiram lado a lado, próximos, mas sem denunciar se há ou não envolvimento romântico. “Depois saímos no nosso carro de fuga no final”, terminou, com uma alusão à canção Getaway car de Taylor Swift.

A cantora está numa pausa da Eras Tour, a digressão que vem a Lisboa em 2024, e ainda não comentou o alegado novo romance. Em Abril, Swift terminou o namoro com Joe Alwyn, depois de seis anos juntos. A vida amorosa da cantora sempre despertou interesse junto dos fãs, sobretudo porque é costume a artista dar detalhes sobre os términos das relações nas letras das suas canções.

Quem já está a beneficiar com os rumores é Travis Kelce. A venda do material de promoção com o seu nome disparou 400% desde o jogo de domingo passado, avança a empresa de vestuário desportivo Fanatics, citada pela BBC. E, de acordo com a Fox Sports, o jogo foi visto por 24,3 milhões de espectadores.

O podcast desta semana terá sido, contudo, a última vez que o futebolista fala tão abertamente sobre Swfit, que preza a sua privacidade. “Ela não está tão exposta quanto eu, que faço este programa semanalmente. É a minha vida pessoal e quero respeitar a privacidade de ambos”, justificou. E insistiu: “Por isso, tudo o que for daqui para a frente, acho que me terei de manter a falar sobre desporto.”

Nas próximas semanas, Taylor Swift chega oficialmente aos cinemas, com a estreia do filme sobre a Eras Tour, a 13 de Outubro, simultaneamente em todo o mundo. Em Portugal, o filme-concerto será exibido pelos cinemas NOS de todo o país e o bilhete custa 13,13 euros.