Taylor Swift em Portugal: digressão europeia tem paragem em Lisboa

Taylor Swift vai actuar em Portugal a 24 de Maio de 2024. O concerto em Portugal será promovido pela Last Tour, que avança que os bilhetes serão colocados à venda a 12 de Julho.

A cantora norte-americana Taylor Swift vai actuar em Portugal a 24 de Maio de 2024, no Estádio da Luz, confirmou esta quarta-feira através do Instagram. Lisboa será uma das paragens na digressão europeia da The Eras Tour, que terá início a 9 de Maio de 2024 em Paris e terminará a 17 de Agosto de 2024 em Londres.​

Swift vai ainda passar por Estocolmo, Madrid, Edimburgo, Londres, Dublin, Amesterdão, Milão, Viena, entre outras cidades europeias. No total, a cantora vai actuar em 26 estádios.

O concerto em Portugal será promovido pela Last Tour, que avança que os bilhetes serão colocados à venda a 12 de Julho, quarta-feira, a partir do meio-dia. Não há, para já, informações sobre os preços deste concerto. Os fãs que querem assistir aos espectáculos têm a oportunidade de se inscrever para comprarem bilhetes ainda antes da venda e podem fazê-lo na página oficial de registo de bilhetes de cada cidade até sexta-feira, 23 de Junho, às 23h59.

Os fãs registados que receberem um código único terão acesso prioritário à compra de bilhetes em cada cidade, mas a promotora avisa que o facto de receber o link e o código de acesso não garante a compra de bilhetes. "Prevemos que a demanda seja maior do que o número de bilhetes disponíveis. Note que a disponibilidade de bilhetes é limitada. Os bilhetes serão vendidos por ordem de chegada, enquanto durar o stock disponível", é explicado.

Há muito que os fãs aguardam a vinda de Taylor Swift a Portugal. Estava planeado que a cantora actuasse pela primeira vez em Lisboa no NOS Alive de 2020, mas o festival acabaria por ser cancelado devido à pandemia de covid-19.

A Eras Tour está, nesta altura, a passar por várias cidades dos Estados Unidos, tendo o primeiro concerto acontecido a 17 de Março. Taylor Swift seguirá depois, e ainda este ano, para a América do Sul. Até ao fim de Novembro, a cantora vai actuar em duas cidades do Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), mas também no México e na Argentina.

Esta também é a primeira digressão mundial de Swift desde 2018 — e desde essa altura a cantora já lançou quatro álbuns. Depois do álbum Lover (2019), Swift passou os primeiros tempos da pandemia a gravar dois discos mais íntimos e folclóricos: Folklore e Evermore, ambos lançados em 2020. Depois veio Midnights, em 2022.