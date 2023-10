Filme-concerto de Taylor Swift foi o mais visto no fim-de-semana de estreia em Portugal

”Taylor Swift: The Eras Tour” estreou na última sexta-feira em 56 salas portuguesas e, ao fim de três dias em exibição, já havia reunido quase 16 mil espectadores.

O filme-concerto da cantora norte-americana Taylor Swift, assente na actual digressão Eras Tour, foi o mais visto no fim-de-semana de estreia nos cinemas portugueses, de acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual.

"Taylor Swift: The Eras Tour" estreou na passada sexta-feira, 13 de Outubro, em 56 salas portuguesas. Ao fim de três dias de exibição, o filme já havia sido visto por 15.856 espectadores.

O filme registou ainda 208.268 euros de receita de bilheteira, com os bilhetes a custarem 13,13 euros, um valor que foi definido pela própria artista, explicou a exibidora Cinema NOS.

Realizado por Sam Wrench, "Taylor Swift: The Eras Tour" foi gravado em três concertos de Agosto na Califórnia, dura quase três horas e atravessa a carreira da cantautora norte-americana.

Com a estreia simultânea em vários países, o filme já somou mais de 123 milhões de dólares, ou seja, cerca de 116 milhões de euros de receita de bilheteira, batendo recordes para a estreia de um concerto filmado, segundo contas da revista Variety.

O jornal Los Angeles Times lembrou esta terça-feira que Taylor Swift contornou o habitual sistema de estreias comerciais nos Estados Unidos ao negociar directamente o filme-concerto com a maior cadeia de cinemas, o AMC Theatres, num acordo através do qual recebe 57% das receitas de bilheteira.

A estreia deste filme-concerto já foi encarada, nos Estados Unidos e no Canadá, como um momento importante no mercado da exibição, ainda em recuperação pós-pandemia da covid-19, a juntar a filmes como "Barbie", "Oppenheimer" e "Super Mário Bros - O Filme".

Para Taylor Swift, um fenómeno global na música e entretenimento, o filme-concerto é mais uma parcela da lucrativa digressão internacional "Eras Tour", que passará por Portugal a 24 e 25 de Maio, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terminará, em Novembro de 2024, no Canadá.