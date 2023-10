Filme da digressão de Taylor Swift estreia-se esta sexta-feira em Portugal

“Nunca me diverti tanto na minha vida como me tenho divertido ao fazer esta digressão”, disse a cantora na antestreia do filme, esta quarta-feira. Eras Tour chega a Lisboa a 24 e 25 de Maio de 2024.

O filme Taylor Swift: The Eras Tour, que documenta a digressão actualmente em curso da estrela pop (com passagem garantida por Lisboa, em Maio do próximo ano), estreia-se esta sexta-feira nos cinemas portugueses, bem como nas salas de (quase) todo o mundo. Nos Estados Unidos e no Canadá, a estreia foi antecipada para esta quinta-feira, devido à imensa procura por bilhetes. O anúncio foi feito nas redes sociais de Swift.

O filme tem quase três horas de duração e reúne imagens de actuações nos Estados Unidos, que a digressão da cantora percorreu entre Março e Agosto deste ano. A antestreia aconteceu esta quarta-feira, em Los Angeles. “Nunca me diverti tanto na minha vida como me tenho divertido ao fazer esta digressão”, disse Swift no evento.

Conceptualmente, a Eras Tour passa por todas as “eras” do percurso artístico da cantora, daí o nome. A digressão chega a Portugal no próximo ano, com concertos marcados para o Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de Maio.​

Os bilhetes normais para ver o filme custam 13,13 euros — 13 é o “número da sorte” de Taylor Swift. É possível consultar a lista completa de sessões em https://www.tstheerastourfilm.com/.

No post em que anunciou a antecipação da estreia do filme nos EUA e no Canadá, Swift disse que o filme será, a partir desta sexta-feira, exibido em 90 países.