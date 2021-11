Jonathan Anderson: “Quando a pandemia se resolver, a sociedade terá mudado e por isso a moda terá de mudar”

Jonathan Anderson é um dos mais inovadores designers de moda da actualidade e encabeça a Loewe quando a casa de moda se estreia em Portugal com uma nova loja, pretexto para esta entrevista. Fluidez de género, sustentabilidade ou artesanato são palavras-chave no seu dicionário de moda. “Vejo-me como um curador.”

Jonathan Anderson é um dos mais elogiados e unânimes designers da sua geração e um dos mais inovadores criadores de moda no activo. A Loewe é a sua casa há sete anos e nem por isso está acomodado no conforto de uma casa de luxo conhecida pelo seu trabalho artesanal nas peles e acessórios. É um trabalho em curso, o seu, e mantém-se irrequieto mesmo durante uma pandemia que paralisou o sistema de moda, inventando novas formas de mostrar as suas colecções e injectando cor e energia nas propostas que lançou.