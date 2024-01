Selena Gomez deixa as redes sociais depois da polémica nos Globos de Ouro

A mensagem foi partilhada com os fãs num storie de Instagram onde mostrava o namorado Benny Blanco a brincar com duas crianças. A actriz não adiantou quando estaria de volta.

Passaram-se dois dias desde os Globos de Ouro e muita tinta correu sobre o que Selena Gomez terá dito à amiga Taylor Swift, num vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Enquanto o assunto ainda fervilhava, a estrela de Homícidos ao Domicílio acaba de anunciar uma pausa no Instagram. “Estarei fora das redes sociais por algum tempo. Vou focar-me no que realmente importa”, escreveu nesta quarta-feira.

A mensagem foi partilhada com os fãs numa história de Instagram onde mostrava o namorado Benny Blanco a brincar com duas crianças. A actriz e o produtor musical assumiram o romance no final do ano passado, depois de muita especulação por parte dos fãs.

Foto O anúncio de Selena Gomez DR

Apesar não ser possível estabelecer uma relação directa de causa-efeito, a decisão de Selena Gomez surge na sequência da polémica nos Globos de Ouro, que aconteceram domingo, 7 de Janeiro, em Los Angeles. No vídeo viral, Selena Gomez está debruçada a contar algo a Taylor Swift e a Keleigh Sperry, a mulher do actor Miles Teller.

Não tardaram a surgir teorias sobre o que terá dito a antiga estrela da Disney que causou tamanho choque em Swift. Vários especialistas em leitura labial alegavam que Selena Gomez teria contado que pediu uma fotografia com o actor Timothée Chalamet, mas que a namorada, Kylie Jenner, não o teria autorizado — o casal fez as delícias dos fotógrafos com a constante troca de carinhos ao longo da cerimónia.

A Internet incendiou-se sobretudo pela conhecida tensão entre Selena Gomez e Kylie Jenner, uma vez que a socialite é uma das melhores amigas de Hailey Baldwin Bieber, casada com Justin Bieber, ex-namorado de Gomez.

No ano passado, Hailey Bieber e Kylie Jenner quase foram canceladas na Internet por terem feito troça de Selena Gomez. O drama começou quando a actriz partilhou um vídeo no TikTok onde falava sobre as suas sobrancelhas e como as tinha depilado mais do que o suposto. Com humor, a actriz gozou consigo própria e com a situação.

Horas depois, Kylie Jenner partilhou uma selfie do seu rosto imaculadamente maquilhado, nas histórias de Instagram. “Isto foi um acidente?”, escreveu, colocando o texto por cima das sobrancelhas. Mais tarde, mostrou uma captura de ecrã de uma videochamada com a modelo Hailey Bieber, onde ambas faziam zoom sobre as sobrancelhas.

Depois de o TikTok ser invadido com vídeos sobre a suposta polémica, tanto Kylie Jenner, como Selena Gomez vieram desmentir qualquer desentendimento. “Sou fã da Kylie”, escreveu a artista.

Agora, face a tamanha especulação sobre os Globos de Ouro, Gomez também não se coibiu de esclarecer o que aconteceu. “Contei à Taylor sobre dois dos meus amigos que andavam juntos. Não que isso seja da conta de alguém”, escreveu nos comentários de uma publicação do canal E!, nesta terça-feira. E pouco depois fez o anúncio de que vai desaparecer durante algum tempo.

Não é a primeira vez que Selena Gomez faz uma pausa das redes sociais e, aliás, é das celebridades que mais abertamente fala sobre os danos que o uso destas plataformas “tóxicas” podem causar. No passado, já confessou que só lê os comentários “encorajadores” que a sua assistente filtra, eliminando os negativos. “Podem chamar-me feia ou estúpida, não me importa. Mas estas pessoas entram em detalhes.” E especificou: “Estava sempre a chorar. Constantemente com ansiedade. Não podia continuar. Era uma perda de tempo.”

Em Outubro de 2023, anunciou outra pausa por não conseguir lidar com todas as imagens negativas vindas da guerra na faixa de Gaza. “O meu coração não aguenta ver tamanho horror, ódio, violência e terror que se passa no mundo”, escreveu, pedindo que a “violência termine de uma vez”.