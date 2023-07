A nova tendência do TikTok? Ler os lábios das celebridades e adivinhar o que dizem

Já diz o ditado: “As paredes têm ouvidos.” Agora, a versão actual seria: “O TikTok tem ouvidos.” Ouvir as conversas das celebridades é umas das tendências na rede social, que se tornou viral após a coroação de Carlos III, quando uma utilizadora “traduziu” o que disse o rei à rainha. Agora, o mesmo tem sido feito em várias ocasiões e é caso para dizer que já não há segredos.

O vídeo onde Carlos e Camila estão sentados dentro da carruagem à porta da Abadia de Westminster tornou-se viral quando a tiktoker Krystin Kalvoy decifrou o conteúdo da conversa. Especialista na leitura labial, assegura que o rei estava a queixar-se da espera, já que “não vai para novo”.

Não é possível assegurar a veracidade total do que diz Kalvoy, mas nos comentários todos os utilizadores parecem acreditar e pedem-lhe que faça mais destes conteúdos. “É uma cena saída da The Crown”, sugere um seguidor, evocando a série da Netflix sobre a família real britânica.

Por toda a rede social, não faltam vídeos de leitura labial, incluindo estrelas como Jennifer Lopez e Ben Affleck — nos Grammys, onde JLo respondeu ao marido, "prova-o, prova-o"— , ou a modelo Kendall Jenner com o rapper Bad Bunny.

Uma das vítimas mais “atingidas” é a cantora Taylor Swift. Em Março, durante a cerimónia dos prémios iHeartRadio, a artista foi apanhada a conversar com a colega Phoebe Bridgers. De acordo com a tiktoker Nina Dellinger, terá dito: “É o meu tipo de pessoa. É bom tê-lo por perto.” O excerto foi tirado do contexto, mas reúne meio milhão de “gostos”, com os fãs a questionarem sobre quem Taylor Swift estaria a falar.

Outro conteúdo mais recente mostra a modelo Hailey Baldwin Bieber, indignada: “O quê? Quem faz isso? O quê? E depois 40 mil?” Há ainda uma conversa entre Olivia Rodrigo e Iris Apatow, onde a cantora questiona como é que alguém conseguiu o seu número de telemóvel. O vídeo tem mais de 33 milhões de visualizações e três milhões de gostos, pode confirmar-se.

Nenhuma destas informações é possível de ser confirmada. Nos comentários, há vários utilizadores preocupados com a violação de privacidade que os vídeos representam, apesar de corresponderem a eventos públicos em que os visados sabiam estar a ser filmados. A ideia, defendem os tiktokers, não é que sejam revelados segredos destas celebridades, mas sim dar início a um rol de especulações na rede social, aumentando a interacção com os seguidores.

Ao El País, Nina Dellinger desvaloriza a importância da capacidade de ler lábios. “Ao início não sabia que conseguia fazer isto. Sentei-me numa aula e conseguia perceber tudo o que os outros diziam, mas não liguei nenhuma”, conta. Foi em 2020, durante o confinamento da pandemia de covid-19, que começou a aplicar os seus talentos no TikTok e já reúne praticamente um milhão de seguidores.

Nada do que revela nos vídeos, assegura, são segredos ou informações pessoais das figuras públicas, “especialmente nomes e datas”. Até ao momento, confirma, nunca recebeu uma reclamação dos lesados pelo seu conteúdo. “Procuro sempre ser respeitadora e jamais publicaria algo difamatório. Uma vez li os lábios do actor Miles Teller e a mulher dele comentou que estava certa em vários pontos”, termina, com humor.