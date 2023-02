Grammys 2023: a indústria da música também se celebra na passadeira vermelha

O glamour não está só no cinema e na televisão. Com a pandemia pelas costas, este domingo, as estrelas de música voltam à passadeira vermelha para celebrar o melhor da indústria, na 65.ª edição dos Grammys. Na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos, espera-se que as celebridades não joguem pelo seguro nos coordenados, num ano em que Beyoncé volta a quebrar recordes.

E são mesmo os nomeados os mais esperados no desfile de celebridades na passadeira vermelha. Dias depois de anunciar o regresso aos palcos, Beyoncé torna-se a artista mais nomeada de sempre, com 88 indicações ao longo da carreira, recorde que partilha com o marido, o rapper e produtor Jay-Z, que a deverá acompanhar. Resta saber quais das nove nomeações conseguirá levar para casa.

A cerimónia será, pelo terceiro ano consecutivo, conduzida pelo comediante Trevor Noah. Entre a lista de anfitriões, a entregar os galardões aos artistas, está a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que também se acredita pisar a red carpet. Os consagrados actores Dwayne Johnson e Viola Davis, bem como Shania Twain e Olivia Rodrigo, também vão entregar prémios.

A lista de artistas que vai abrilhantar a festa com actuações inclui nomes como Bad Bunny, Brandi Carlile, Harry Styles e Sam Smith com Kim Petras. Styles é conhecido por surpreender sempre nos looks na passadeira vermelha. O cantor britânico era um dos embaixadores da Gucci, amigo próximo do antigo director criativo Alessandro Michele. Depois da saída do italiano da marca, fica a dúvida de quem assinará o coordenado de Harry.

Adele está nomeada em sete categorias, incluindo em Álbum e Canção do Ano. A britânica, que está numa residência artística em Las Vegas, costuma apostar em coordenados elegantes, a jogar pelo seguro. Já Taylor Swift, com quatro indicações, é sempre um dos destaques de qualquer passadeira vermelha que pisa.

Entre as novidades na red carpet, está a cantora brasileira Anitta, uma das nomeadas ao Grammy para Artista Revelação. A carioca tem levado, com sucesso, os ritmos do funk brasileiro para os Estados Unidos. No coordenado escolhido, não deverá faltar a sensualidade que a caracteriza.

As passadeiras vermelhas, mais do que uma feira de vaidades, são momentos importantes de promoção do trabalho das casas de moda e dos seus criadores que, a troco da visibilidade na imprensa e na Internet, vestem os nomeados das cerimónias de prémios.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades antes da 65.ª edição dos Grammys.