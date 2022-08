Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram (outra vez). Cantora usou três vestidos assinados por Ralph Lauren

A cerimónia aconteceu no sábado, 20 de Agosto, na casa do casal em Riceboro, na Geórgia. Para a cerimónia, JLo usou um vestido com mais de mil folhos assinado pelo criador norte-americano.

A cantora Jennifer Lopez e o actor Ben Affleck casaram-se (outra vez) este sábado, 20 de Agosto, numa cerimónia intimista em Riceboro, na Geórgia, na casa de ambos. A notícia foi avançada pela própria cantora na newsletter On the JLo, onde revelava os três vestidos usados na festa, assinados por Ralph Lauren.

Um mês depois de terem casado em Las Vegas, a dupla Bennifer celebrou com a família e amigos num fim-de-semana repleto de glamour. Vinte anos depois de terem ficado noivos pela primeira vez, Affleck viu Lopez subir ao altar num vestido exclusivo assinado por Ralph Lauren.

A vistosa criação inclui mais de mil folhos em 500 metros de tecido para criar a dramática saia do vestido de gola alta, um clássico da assinatura de Ralph Lauren. Segundo avança a Vogue, cada um dos folhos foi cosido à mão, assim como as mangas. As costas do vestido contrastavam com a recatada frente e eram totalmente abertas, arrematadas com botões de pérola. O dramatismo do coordenado não ficou completo sem um véu, estilo catedral.

Também o noivo usou Ralph Lauren, num clássico smoking com casaco branco. A cerimónia, decorada de forma idílica com delfínios, foi conduzida pelo escritor e coach Jay Shetty. Todos os convidados vestiram branco.

Os cinco filhos de ambos também estiveram presentes: do casamento com a actriz Jennifer Garner, Ben Affleck é pai de Violet, 16 anos, Seraphina, 13, e Samuel com 10; já Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Max e Emme com 14 anos, fruto da relação com o cantor Marc Anthony.

Para a festa, JLo usou mais dois vestidos, também Ralph Lauren. Um deles parece ter sido inspirado nos anos 20 do século passado, com vários fios de pérolas que contornam a forma de ampulheta da cantora. O terceiro vestido também abraçava o corpo de Lopez, num corte sereia, e um decote adornado com cristais Swarovski. Do colar do vestido, surgia um pequeno capuz em organza.

A festa deste fim-de-semana representa o culminar de 20 anos de história. Ben Affleck e Jennifer Lopez conheceram-se, em 2002, durante as filmagens da comédia romântica Duro Amor. A química entre os dois acabaria por invadir a vida real, e a actriz optaria pelo divórcio de Cris Judd.

O namoro das duas estrelas captou a atenção dos media e Ben Affleck pediu a cantora em casamento. Tudo parecia correr de feição até à véspera do enlace, quando o par emitiu uma declaração, em Setembro de 2003: “Devido à excessiva atenção dos meios de comunicação social em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data.” Problema: acabaria por não haver nova data.

Em Janeiro de 2004, o agente da cantora oficializou o fim do romance: “Confirmo as notícias de que Jennifer Lopez terminou o seu noivado com Ben Affleck. Neste momento difícil, pedimos que se respeite a sua privacidade”.

Há um ano, no Verão de 2021, a dupla icónica Bennifer voltou a juntar-se, numa reconciliação aplaudida pelos fãs. Ficaram noivos em Abril passado com um anel de noivado muito semelhante ao de 2003: com um vistoso diamante rosa. “O amor é lindo. O amor é gentil. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência”, escreveu a cantora na newsletter em que anunciava a união.