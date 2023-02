Selena Gomez volta a reinar no Instagram, Kylie Jenner arqueia a sobrancelha

A cantora tornou-se a mulher com mais seguidores ultrapassando os 382 milhões, tirando do trono a socialite, até então no primeiro lugar. Os fãs acusam Kylie de fazer troça de Selena.

Cristiano Ronaldo continua a ser a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 500 milhões de seguidores. Mas, esta semana, Selena Gomez tornou-se a mulher com mais seguidores, ultrapassando os 382 milhões e substituindo no trono a socialite Kylie Jenner. Coincidência ou não: a influencer está a ser acusada pelos fãs de gozar com a cantora.

Durante muito tempo, foi Selena Gomez a mais seguida no Instagram, mas ausentou-se do Instagram durante quatro anos. Em Janeiro deste ano, voltou àquela rede social, mais forte do que nunca e, no espaço de um mês, regressaria ao primeiro lugar do pódio feminino.

Esta quinta-feira, contudo, anunciou que voltaria a tirar algum tempo para estar longe das redes sociais. Numa entrevista recente à revista Vanity Fair, a propósito da Hollywood Edition, Selena Gomes confessou sentir que estas plataformas são tóxicas. “As pessoas podem chamar-me feia ou estúpida, não me importa. Mas estas pessoas entram em detalhes.” E especificou: “Estava sempre a chorar. Constantemente com ansiedade. Não podia continuar. Era uma perda de tempo.”

A cantora e actriz de 30 anos diz que o TikTok é a única rede social que tem conseguido tolerar por ser “menos hostil”. Gomez reconhece vantagens em estar na internet, como a possibilidade se ligar aos “fãs” e ouvir as suas histórias — que lhe têm chegado filtradas. “Criei um sistema. Tudo o que faço, mando para a minha assistente e ela publica. Quanto aos comentários, a minha equipa escolhe alguns que são encorajadores”, explica.

Menos encorajadora terá sido a indirecta enviada por Kylie Jenner e a que os fãs não ficaram indiferentes. O drama começou quando Selena Gomez partilhou um vídeo no TikTok onde falava sobre as suas sobrancelhas e como as tinha depilado mais do que o suposto. Com humor, a actriz gozou consigo própria e com a situação.

Horas depois, Kylie Jenner partilhou uma selfie do seu rosto imaculadamente maquilhado, nos stories de Instagram. “Isto foi um acidente?”, escreveu, colocando o texto por cima das sobrancelhas. Mais tarde, mostrou uma captura de ecrã de uma videochamada com a modelo Hailey Bieber, onde ambas faziam zoom sobre as sobrancelhas. Um detalhe fundamental a lembrar para perceber este enredo: Hailey é casada com Justin Bieber, ex-namorado de Selena Gomez.

A situação não passou despercebida aos fãs que usaram o TikTok para mostrar como Kylie Jenner e Hailey Bieber estavam a gozar com Selena. “Estão a fazer troça da Selena Gomez e isso é muito, muito infantil”, queixa-se uma utilizadora num vídeo que já atingiu 4 milhões de visualizações.

O impacto foi tal que a própria Kylie Jenner comentou a publicação a defender-se, acusando os fãs de estarem a imaginar coisas. “Não estamos a envergonhar Selena e nem tinha visto a sua publicação. Parem de inventar coisas a partir do nada. Que estupidez”, escreveu, visivelmente aborrecida.

Para acabar com a polémica, Selena Gomez apoiou a socialite: “Concordo isto é tudo desnecessário. Sou fã de Kylie.”