Com 500 milhões de seguidores, Cristiano Ronaldo é o mais seguido do mundo

O português bateu um novo recorde no Instagram. Messi fica a léguas, com 376 milhões de utilizadores.

Cristiano Ronaldo disse, esta segunda-feira, que tem o “feeling” de que Portugal pode vencer o Mundial do Qatar, mas foi ele que no, mesmo dia, quebrou outro recorde. O capitão da selecção nacional tornou-se a primeira pessoa do mundo a atingir a meta dos 500 milhões de seguidores no Instagram.

O internacional português tem dado que falar nas últimas semanas, à boleia da polémica entrevista dada ao jornalista britânico Piers Morgan, onde lançou farpas aos proprietários do Manchester United e ao treinador Erik ten Hag. Nas redes sociais, Ronaldo foi duramente criticado pela pertinência das declarações a poucos dias de arrancar o campeonato do mundo, desviando o foco da competição e dos colegas de equipa.

Ainda assim, nesta segunda-feira, chegou aos 500 milhões de seguidores no Instagram, colocando-se a léguas do seu rival Lionel Messi. O jogador argentino mantém-se a segunda pessoa com mais seguidores do mundo, com 376 milhões de utilizadores a acompanhá-lo.

Os dois jogadores de futebol são os únicos atletas entre as dez personalidades que reúnem maior número de seguidores. O terceiro lugar do pódio é ocupado pela socialite e empresária norte-americana Kylie Jenner com 372 milhões de seguidores. Segue-se a actriz e cantora Selena Gomez, com 358 milhões e o actor Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, que é seguido por 348 milhões de pessoas.

No Twitter, o jornalista Piers Morgan apressou-se a dar os parabéns a Cristiano Ronaldo intitulando a novidade de “última hora”. “Não sabia que o futebol agora é jogado no Instagram”, critica um utilizador na publicação do britânico. Já outro lembra que Lionel Messi tem sete bolas de ouro, enquanto o português só conquistou cinco destes troféus.

BREAKING: Cristiano Ronaldo becomes first person to reach 500m followers on Instagram, 124m more than his nearest rival in 2nd place… Lionel Messi. Congrats ??@Cristiano? pic.twitter.com/xmftxoHgFF — Piers Morgan (@piersmorgan) November 21, 2022

A propósito da rivalidade entre Ronaldo e Messi, os dois jogadores surgem juntos numa campanha da marca de luxo francesa Louis Vuitton. A imagem de ambos sentados a jogar xadrez tornou-se viral nas redes sociais. Soube-se depois que a campanha tinha sido manipulada para parecer que o argentino e português se tinham sentado frente a frente — afinal, fotografaram separados.

Por estes dias, Messi e Ronaldo estão no Qatar, a competir pelas selecções nacionais, embora em grupos diferentes. A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, a 28 Novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de Dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de Dezembro, no Qatar.