Cristiano Ronaldo diz-se “traído” pelo United e não tem “respeito” pelo treinador

Cristiano Ronaldo diz que se sente “traído” pelo Manchester United, que fez dele uma “ovelha negra”, e que não tem respeito pelo treinador Erik ten Hag.

Numa entrevista a Piers Morgan, que o jornal The Sun publicará na segunda-feira, Ronaldo afirma sobre o técnico que o suspendeu no último mês: “Não tenho respeito por ele porque ele não parece mostrar respeito por mim. Se não tens respeito por mim, nunca irei ter respeito por ti.”

“Tentaram forçar a minha saída, não apenas o treinador. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior”, afirmou.

Nesta entrevista, Ronaldo critica também Ralf Rangnick, ex-treinador dos red devils, e Wayne Rooney, que criticou o internacional português. “Não sei por que é que ele me critica tanto. Talvez porque ele já acabou a carreira dele e eu continuo a jogar a um nível alto. Não vou dizer que sou mais bem-parecido que ele. O que seria verdade...”, disse, entre risos.