Ronaldo e o pior autogolo da carreira

Cristiano Ronaldo, a vítima vs. Cristiano Ronaldo, o traidor. Nada na vida é assim tão simples, tão preto e branco, tão quente e frio, mas o avançado português, com a desconcertante entrevista que deu, não conseguiu mais do que polarizar a questão. Pelo timing, pelo conteúdo, pela forma, o capitão da selecção portuguesa transformou esta segunda vida em Inglaterra em muito mais do que um eventual erro de casting desportivo: concluiu, com uma machadada violenta, a operação de desconstrução de uma lenda em Old Trafford.