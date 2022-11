“Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol”, diz Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo diz que não se sentiu apoiado pelo Manchester United quando a filha recém-nascida estava hospitalizada, motivo pelo qual falhou a pré-temporada do clube inglês. Num novo excerto da entrevista que o português deu ao jornalista inglês Piers Morgan, para a ​TalkTV, que só deverá ser divulgada na íntegra esta terça ou quarta-feira, Ronaldo diz que nunca vai trocar a saúde da família pelo futebol.

“Falei com um director e com o presidente do Manchester United e eles, de certa forma, não acreditaram que algo estava errado, o que me fez sentir mal”, diz Ronaldo no vídeo. Questionado por Morgan se o clube não acreditou na gravidade da situação, o jogador diz “acreditaram, mas…”, e não completa a frase.

“Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol, nunca. Agora ou no passado ou no futuro. Foi algo que me magoou bastante porque duvidaram da minha palavra. Foi uma luta para mim e especialmente para a Gio e a Bella. Estivemos uma semana hospital porque a Bella tinha problemas graves”, acrescentou.

"They didn't believe that something was going wrong."



Cristiano Ronaldo has told Piers Morgan he felt doubted by his Manchester United bosses when he told them his newborn daughter was sick.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/Y2jDLFR62J — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 14, 2022

Ronaldo explica que foi por esta razão que não esteve na pré-época do clube inglês. Não ia deixar a minha família sabendo que algo podia acontecer. Não seria justo trocar a minha família para ir a uma pré-época. Foi por isso que não fui”.

Noutro excerto da entrevista, o internacional português deixa ainda críticas aos donos do Manchester United, os Glazer. “Não querem saber do clube. Quer dizer, profissionalmente, em termos do desporto. Como sabem, o Manchester United é um clube do marketing e eles ganham o dinheiro com o marketing. Do desporto, da minha opinião, eles não querem saber”.

Wayne Rooney e Gary Neville, companheiros de equipa de Cristiano Ronaldo na primeira passagem do português pelo clube, também foram um dos assuntos da entrevista depois de, em diversas ocasiões, terem criticado o jogador português, para surpresa do próprio.

“Não entendo. Deviam perguntar-lhe a ele [Wayne Rooney]. Não sei porque me critica tanto”, diz o jogador. Questionado pelo jornalista britânico sobre se será por ciúmes, Ronaldo respondeu que “provavelmente” será por essa razão.

“Ele terminou a carreira quando tinha 30 e poucos anos e eu ainda jogo ao mais alto nível. Não vou dizer que estou melhor que ele, mas é verdade. É difícil ouvir esse tipo de críticas negativas de pessoas com quem joguei. Por exemplo, o Gary Neville também. As pessoas podem ter opinião, mas não sabem o que realmente acontece dentro do centro de treinos e até na minha vida. Eles não deviam escutar apenas um ponto de vista, também deviam ouvir o meu. É fácil criticar quando não se sabe a história toda”.