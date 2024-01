CTT: querem colar-nos um selo de idiota na testa?

Há uma coisa que me chateia bastante: ser tratado pelos responsáveis políticos como se fosse muito, muito burro. Foi isso que fez o primeiro-ministro António Costa no momento em que apresentou as suas explicações sobre a compra secreta de acções dos CTT. E o mais extraordinário não é tanto ele ter tentado enrolar-nos (um velho hábito) para não admitir o óbvio – os CTT foram usados como moeda de troca na viabilização do Orçamento do Estado de 2021 por parte do PCP, que se absteve –, mas a facilidade com que Costa logo convenceu tanta gente, que engoliu os seus argumentos como se fossem pastéis de Belém acabados de sair do forno.

