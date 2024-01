CTT: PCP foi informado, mas não considerou relevante, Pedro Nuno remete para Finanças e BE critica operação

PCP diz que a compra destas accções nunca foi do seu interesse, uma vez que defendia a nacionalização dos CTT. Pedro Nuno rejeitou responsabilidades e o BE disse que operação foi feita “pela calada”.

O PCP confirma ter sido informado sobre a compra de acções dos CTT pela Parpública, mas nega que isso tenha ido ao encontro do seu interesse, que sempre foi a reversão da privatização da empresa. Já Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS e ministro das Infra-Estruturas à época, pelo que tinha a tutela do sector, descarta qualquer responsabilidade no processo e remete para o Ministério das Finanças, a quem cabe dar orientações à holding que gere as participações do Estado. Por seu turno, o Bloco de Esquerda critica a operação e acusa o Governo de a ter feito pela "calada da noite".

Em declarações aos jornalistas transmitidas pela CNN Portugal, Paula Santos, líder da bancada comunista, explicou que foi dada ao PCP a “informação” da compra de acções dos CTT pela Parpública, mas que o partido nunca considerou isso “relevante” ou o “necessário”, que era o “controlo público” dos correios nacionais.

“Foi-nos dada essa informação, mas nunca a consideramos relevante nem que correspondesse àquilo que fosse o necessário. Aquilo que o PCP sempre colocou foi o controlo público dos CTT”, vincou.

Nos corredores do Parlamento, interpelado por jornalistas, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, disse que — apesar de, à época, ser ministro das Infra-Estruturas — não é ele quem tem de dar explicações sobre a compra de acções dos CTT, mas sim o Ministério das Finanças, então tutelado por João Leão, ministro com quem o agora líder socialista manteve um diferendo público acerca do investimento necessário na CP. “Não dou orientações à Parpública nem ao Ministério das Finanças. Tem que ser o Governo a dar esclarecimentos, não eu”, disse.

Já o BE, após reiterar a inexistência de qualquer acordo com o Governo para que viabilizassem o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) em troca da compra de acções dos CTT pela Parpública, acusou o Governo de “beneficiar” os accionistas privados dos CTT e criticou os partidos que estão a “tirar dividendos” da informação, distanciando-se ainda mais das acusações de que é alvo.

“Denunciamos essa acção, quer a do Governo — que pela calada da noite vai beneficiar os privados que estão a destruir a empresa —, quer aqueles que promoveram a sua privatização”, disse Pedro Filipe Soares, líder da bancada do BE, em declarações aos jornalistas no Parlamento, transmitidas pela SIC Notícias.

“Quem está a tentar tirar dividendos disto é o PSD, que privatizou esta empresa por patacos, e o Chega, que é financiado pela mesma família [que é accionista dos CTT]”, afirmou, nomeando a família Champalimaud.

Filipe Soares explicou que o que “estava em cima da mesa” nas negociações entre o Governo e o BE para o OE2021 eram os “direitos dos trabalhadores” e a “gestão da saúde”, acrescentando que o BE votou contra esse diploma. Apesar de o BE ser a favor da nacionalização dos CTT, o líder da bancada notou que o partido não levou esse assunto à “mesa negocial”, uma vez que parecia não haver “nenhum ponto de aproximação”.