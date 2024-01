Em Gaia, o Vinha Boutique Hotel vai dar uma nova festa na cozinha

Segunda edição da Open Kitchen Party junta seis chefs com estrela Michelin no hotel de Vila Nova de Gaia a 26 de Janeiro.

Em evento que ganha não se mexe: depois do sucesso que foi a primeira Open Kitchen Party no Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, eis que já tem data marcada a segunda edição desta festa que junta comida, chefs, música e diversão na cozinha. Será a 26 de Janeiro, praticamente um ano depois de a primeira Open Kitchen Party ter levado 200 pessoas aos bastidores do hotel com vista para o Douro.

Henrique Sá Pessoa, o chef consultor do Vinha, duas estrelas Michelin no lisboeta Alma, volta a convidar cozinheiros distinguidos para animarem a festa. Rui Paula, duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, regressa ao hotel Vinha, sendo o único chef que repete a experiência do ano passado. Os restantes cozinheiros serão José Avillez (Belcanto, Lisboa, duas estrelas); Ricardo Costa (The Yeatman, Gaia, duas estrelas); Louis Anjos (Al Sud, Lagos, uma estrela); e Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, uma estrela). O parceiro vínico do encontro será António Maçanita.

A festa vai decorrer “em modo cozinha aberta” e quem por lá passar poderá interagir “de forma descontraída com os chefs”, realça um comunicado de imprensa. “O evento assume um formato de festa, complementado por performances musicais, zonas de bar e DJ. Todas as áreas do hotel serão meticulosamente preparadas para proporcionar diversos momentos, estendendo a experiência gastronómica e festiva além dos limites da cozinha”, lê-se no mesmo comunicado.

A participação na Open Kitchen Party, que durará das 19h de 26 de Janeiro às 3h de dia 27, terá um custo de 350€ por pessoa e “inclui jantar, bebidas e festa". Vai decorrer "em diferentes espaços do hotel, em especial na cozinha”. Informações e reservas através do e-mail restaurante@vinhaboutiquehotel.com ou dos telefones 221 154 122 ou 912 629 647