O que fazem oito estrelas Michelin num hotel em Gaia? Uma festa na cozinha

Não há programa de televisão que nos prepare para isto: lantejoulas na cozinha de um hotel de luxo? Stilettos? Vestidos de cauda? Blazers e calças com brilhos? Maquilhagens exuberantes, sapatilhas psicadélicas? Calças de ganga, mangas caveadas, duas mulheres que desfilam enfeitadas com flores? A um canto, um DJ dá música a este povo todo e, ali pelo meio, vê-se gente de jaleca a grelhar carne ou a ralar uma sopa.

Há os cheiros e o frenesim típicos de uma cozinha profissional, mas estamos todos – e somos uns 200 – a circular por corredores que nesta noite de sexta-feira ganharam flores nas paredes e luzes verdes e cor-de-rosa. Mas o que é isto, afinal? É a Open Kitchen Party, uma festa gastronómica que juntou seis chefs com estrela Michelin no Vinha Boutique Hotel, em Gaia, no passado fim-de-semana.

Henrique Sá Pessoa, o chef consultor do Vinha, duas estrelas Michelin no Alma, em Lisboa, convidou cinco amigos, também eles estrelados, para cozinharem em Gaia: Rui Paula, duas estrelas na Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira; Óscar Geadas, G Restaurante, Bragança, uma estrela; Rui Silvestre (Vistas, Cacela, Algarve, uma estrela); Diogo Rocha (Mesa de Lemos, Silgueiros, Viseu, uma estrela); e Filipe Carvalho (Fifty Seconds by Martins Berasategui, Lisboa, uma estrela). Ao todo, oito estrelas Michelin a dar brilho a uma noite que arrancou bem cedo e entrou pela madrugada dentro.

Os seis chefs quiseram mostrar que o fine dining também pode ser descontraído. Cozinharam durante uma parte da noite e na outra conviveram com quem se passeava pelos vários espaços do hotel – para além da cozinha, o restaurante Vinha, a Sala Terroir, onde habitualmente se servem os pequenos-almoços, e o bar Reserva também entraram na festa. E tiraram selfies, muitas selfies.

“Foi u