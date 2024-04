Portugal pintado com as cores dos cravos vermelhos — as imagens da festa dos 50 anos de democracia

A festa dos 50 anos de democracia levou à rua centenas de milhares de pessoas que encheram não só a Avenida da Liberdade, em Lisboa, mas também o centro do Porto, Coimbra e de outras cidades portuguesas.

Pintada com as cores dos cravos vermelhos, dos cartazes e das bandeiras de Portugal, de partidos e movimentos da sociedade civil, a Avenida da Liberdade voltou a ser palco do tradicional desfile comemorativo do 25 de Abril. Hoje, uma festa especial, que assinalou o cinquentenário da revolução dos cravos.

Como habitualmente, em todo o país, o desfile foi também um encontro de gerações, algumas que já tinham saído à rua há 50 anos, outras que nasceram em democracia e fazem questão de a celebrar, e até os filhos dessas, que viveram hoje o seu primeiro 25 de Abril.

No Porto, com cravos vermelhos, bombos, bandeiras de Portugal e muitos cartazes, o Desfile da Liberdade juntou milhares de pessoas que aproveitaram as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril para partilhar memórias e fazer apelos.