A liberdade de Abril encheu a avenida de imensa alegria para derrotar o medo e o ódio

“Sabes, é que há 50 anos não podias andar aqui, no meio da avenida, com um cravo na mão”. Francisco, de 11 anos, ouvia com toda a atenção as palavras claras e pausadas do pai, Fernando Rodrigues, 54, que, com uma mão em cima do ombro do rapazito sardento e de óculos de massa, fazia o enquadramento lógico daquela romaria a que se juntaram, a meio da tarde desta quinta-feira, como tantos milhares de outras pessoas. Num momento de grande emotividade, cantou-se pela liberdade individual e colectiva, esconjuraram-se todos os que defendem o oposto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt