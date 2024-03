Quem são e de onde vêm os eleitores que quadruplicaram a bancada do Chega?

Neste P24, ouvimos João António, responsável técnico pelas sondagens políticas do CESOP, Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica.

Com quatro mandatos ainda por distribuir, a Aliança Democrática parece ter vencido as eleições legislativas deste domingo, mas por uma margem muito curta. Por isso, as contas continuam em aberto.

Já o Chega consegue quadruplicar o número de deputados eleitos, de 12 para 48 deputados, e conta com o voto de mais de um milhão de portugueses. Uma subida assinalável da direita radical no Parlamento, numas eleições mais participadas do que o habitual - a abstenção, de 33,8%, é a mais baixa desde 1995.

Mas quem são estes eleitores que votaram agora no Chega?

