A história da emissão de Grândola, Vila Morena na Rádio Renascença

Foi numa fita pré-gravada que Grândola, Vila Morena serviu de senha ao 25 de Abril, não houve ninguém no estúdio a pôr o disco em directo. Foi uma aventura com final feliz. Neste P24, ouvimos na íntegra a rubrica de poesia do programa Limite, emitida na Rádio Renascença a partir das 00h20 de 25 de Abril de 1974. Antes, o então realizador da Renascença Manuel Tomás conta a história por detrás desta emissão, num excerto da entrevista que deu à RTP3 a 25 de Abril de 2024.

Este episódio do P24 contou com áudios da Rádio Renascença (25 de Abril de 1974) e do canal RTP3 da Rádio e Televisão de Portugal (25 de Abril de 2024).

