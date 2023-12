Max Verstappen num Mercedes AMG GT? É “demasiado novo” para isso, decretou rent-a-car algarvio

A velocidade anda de braço dado com Max Verstappen, que se estreou na Fórmula 1 com apenas 17 anos (no GP da Austrália em 2015) e já se sagrou campeão da prova rainha do desporto automóvel por três vezes: em 2021, 2022 e 2023, sempre pela Red Bull.

Além disso, o holandês detém vários recordes associados à idade: de piloto mais jovem a correr, a marcar pontos, a vencer uma prova, a conquistar um pódio, a liderar uma volta, a fazer a volta mais rápida e a fazer um Grand Chelem (quando um piloto faz a pole position, marca a melhor volta e vence a prova sem nunca perder a liderança).

Mas nenhum dos dados anteriores importou no momento em que se dirigiu a uma empresa de aluguer de automóveis no Aeroporto de Faro, da rede Sixt, para requisitar um Mercedes AMG GT, capaz de acelerar até aos 316 km/h. É que, segundo os funcionários da empresa, o piloto, de 26 anos, é demasiado novo para conduzir o modelo, já que a apólice de seguro inclui uma cláusula que determina como idade mínima para o condutor os 30 anos.

“O Max ficou chocado quando lhe disseram que não estava autorizado a conduzir o Mercedes que queria”, disse uma fonte não identificada ao tablóide The Sun. “Ele é um piloto de F1 experiente que está habituado a lidar com carros potentes, por isso é bastante surpreendente pensar que não lhe foi permitido sentar-se ao volante deste — mas são as regras, por isso cumpriu-as.”

O piloto acabou por sair do rent-a-car com um “fraquito” BMW Série 5, limitado electronicamente aos 250 km/h. Curiosidade: aos comandos do F1 RB19, Verstappen atingiu uma velocidade superior a 340 km/h. O Mercedes AMG GT foi alugado pelo seu empresário, Raymond Vermeulen, que já passou a barreira dos 50 anos.

Foto Mercedes AMG GT DR

Entretanto, a Sixt fez saber que para toda regra há uma excepção e lamentou a decisão da loja portuguesa. “Os funcionários do nosso parceiro franchisado em Portugal apenas seguiram as regras que surgem por razões de seguro”, começou por explicar um porta-voz da Sixt ao The Sun, ressalvando que “podem existir circunstâncias especiais que justifiquem um desvio das regras”. E concluiu, com um pedido de desculpas e uma promessa: “Este é um desses casos. Pedimos desculpa ao senhor Verstappen. Ele pode alugar-nos o carro que quiser em qualquer altura. É claro que não há dúvidas sobre as suas capacidades de condução e a sua experiência com carros potentes.”

Max Verstappen esteve em Portugal, na semana passada, com a família e amigos, tendo, segundo o The Sun, alugado cerca de 20 carros da Sixt no Aeroporto de Faro e o Autódromo Internacional do Algarve por dois dias.