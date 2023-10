Max Verstappen sprintou mesmo para o “tri”

Piloto neerlandês renovou o título de campeão na corrida sprint do GP do Qatar, igualando as marcas de Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart e Jack Brabham.

Sem surpresa, Max Verstappen (Red Bull) encerrou, este sábado, à primeira, no novo Circuito Internacional de Lusail, a suposta discussão do título de campeão mundial de Fórmula 1 de 2023.

O neerlandês nem precisou de vencer a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar, que acabou em segundo (com a volta mais rápida), atrás do vencedor Oscar Piastri (McLaren), bem à frente do sexto lugar (três pontos) de que necessitava para selar o "tri" consecutivo e colocar-se a par de vultos da modalidade como Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jackie Stewart e Jack Brabham, todos com três Mundiais no currículo.

O tapete vermelho estava há muito reservado, aguardando apenas o momento exacto para ser estendido aos pés do grande dominador da temporada, que assim fechou as contas do título com seis Grandes Prémios e mais uma sprint race (Brasil) por disputar.

O momento da verdade aconteceu à 11.ª volta, quando Sergio Pérez (Red Bull) se envolveu com Nico Hulkenberg (Haas) e Esteban Ocon (Alpine), tendo ficado todos fora de prova. A partir daí, Max só precisava de chegar ao fim para celebrar.

A corrida, de 19 voltas, teve uma partida animada, com Verstappen a sair "lento" e a ter que evitar a todo o custo ficar de fora logo no arranque, o que lhe custou dois lugares. Pior só Lando Norris (McLaren), que caiu quatro posições, para sexto, e Sergio Pérez, que foi de oitavo para 11.º classificado, reduzindo drasticamente as probabilidades de atravessar-se no caminho do título do companheiro de equipa.

Os Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc, ambos de pneus macios, dispararam para a frente, onde George Russell (Mercedes), também de macios, acabaria por surpreender Oscar Piastri (McLaren), assumindo temporariamente a liderança que o australiano recuperou e manteve até final, confirmando estar num momento excepcional, depois do primeiro pódio e da primeira pole position.