Verstappen vence título mundial na última volta do GP de Abu Dhabi

Tudo parecia encaminhado para que Lewis Hamilton alcançasse um inédito oitavo título mundial, com uma vantagem de 11,9 segundos a cinco voltas do fim, mas um acidente de Nicholas Latifi levou à entrada do safety car, permitindo Max Verstappen colar-se ao inglês para a volta do final. Com pneus novos, o homem da Red Bull acabou por ultrapassar o adversário e garantiu o primeiro título mundial para um piloto dos Países Baixos.

Numa corrida emocionante, numa espécie de resumo de todo o campeonato, Hamilton partiu da segunda posição da grelha de partida, atrás de Verstappen - que alcançara a pole position na véspera - e com um arranque extraordinário assumiu a liderança ainda antes da primeira curva. Max procurou reagir e, na curva seis, tentou ultrapassar Hamilton que foi obrigado a sair por fora da pista para evitar o choque entre os dois monolugares. Com esta manobra, o piloto da Mercedes recuperou o comando, com a direcção de corrida a confirmar que o inglês tinha sido forçado a sair e a não decidir pela devolução da posição.

Na frente, Hamilton foi aumentando a distância, perdendo o primeiro lugar para Sergio Perez após trocar de pneus, na 15.ª volta (de um total de 58), pouco depois de Verstappen ter feito o mesmo. O mexicano, colega de equipa de Verstappen, conseguiu atrasar o campeão inglês, acabando por perder a liderança para o piloto da Mercedes, mas relançando a corrida.

Com a entrada do safety car na 36.ª volta (por paragem do Alfa Romeu de Antonio Giovinazzi), os pilotos da Red Bull aproveitaram por nova mudança de pneus, ao contrário da Mercedes. Hamilton conseguiu manter Verstappen à distância até um golpe de teatro a cinco voltas do final alterar tudo.

Um despiste de Nicholas Latifi (Williams) obrigou a nova entrada do safety car, com Verstappen e a Red Bull, no tudo por tudo, a optarem por nova troca de pneus. O "recomeço” da corrida pouco antes da última volta colocou os dois candidatos ao título juntos, com o piloto da Red Bull a conseguir ultrapassar Hamilton, aguentando os ataques do rival da Mercedes até cruzar a meta no primeiro lugar.

Verstappen tornou-se no sétimo piloto campeão de Fórmula 1 do século XXI e o 34.º da história da competição.