Max Verstappen “coroado” campeão do Mundo no Japão

Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, em Suzuka, à frente de Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), sagrando-se campeão do Mundo, apesar de até o próprio neerlandês ter demorado a assimilar a informação e a acreditar nas notícias, quando até parecia absolutamente conformado com o adiamento, para Austin, da decisão do título de pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.