Brilhante Dias: “Se o PS ganhar e formar maioria à esquerda, somos todos responsáveis pela solução”

Líder parlamentar do PS e apoiante de José Luís Carneiro nas directas socialistas, Eurico Brilhante Dias garante, em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO-Renascença, que o cenário de os socialistas serem necessários para viabilizar um governo do PSD “não vai acontecer”, porque, se houver uma maioria à direita, os sociais-democratas vão “fazer um acordo com o Chega”. O deputado defende ainda que o lugar de Pedro Nuno Santos não está em jogo nas legislativas, mesmo que perca, e sublinha que “a confiança em torno das contas certas é muito importante”.

