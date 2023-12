Brilhante Dias: “As ordens profissionais parecem emanações do Estado Novo e do Estado corporativo”

Sobre metadados, outro tema pendente no Parlamento, o líder do grupo parlamentar socialista acredita que, antes da dissolução, “há espaço para uma solução, que teria de ser bastante criativa”.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO/Renascença, o deputado socialista Eurico Brilhante Dias defende que "as ordens não são sindicatos" e que "o PS deve confirmar", no Parlamento, as alterações aos estatutos vetadas pelo Presidente da República.