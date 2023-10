Parlamento à espera que Constitucional dê pistas para solução nos metadados

Texto final sobre as regras da conservação e uso de metadados para investigação criminal foi aprovado na AR. Decisão do Tribunal Constitucional deve ser conhecida em Novembro.

Ainda o decreto que regulamenta o regime para a conservação e acesso aos metadados (dados de tráfego e localização das comunicações) não saiu da Assembleia da República e já os partidos contam que o tema ali regresse antes do fim do ano. Porém, também esperam que nessa altura o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) traga sugestões sobre como resolver o problema principal da conservação indiscriminada da informação. O texto final foi aprovado nesta sexta-feira por PS, PSD e Chega, com o voto contra dos restantes partidos.