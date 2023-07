Clientes vão poder escolher se os seus metadados são guardados por três ou nove meses

Mais de um ano depois, há luz ao fundo do túnel para os metadados. O PS e o PSD apresentaram um texto nesta quarta-feira ao grupo de trabalho depois de terem, ambos, prescindido de boa parte das suas propostas. A solução passa agora por prever que os metadados das comunicações de todos os clientes possam ser conservados durante três meses e que, para os que não recusarem, os dados possam ser guardados por mais seis meses – o que daria um total de nove meses, calendário próximo do anterior, que era de 12 meses.

Mas a conservação pode mesmo chegar excepcionalmente aos 15 meses mediante o pedido do Ministério Público para a prorrogação da conservação por mais três meses (até um máximo de quatro vezes), e autorizada por despacho judicial.

Desta forma, reduz-se o período de conservação dos metadados – o Tribunal de Justiça da União Europeia chegou a considerar o prazo de um ano como excessivo – e coloca-se também nas mãos dos cidadãos a possibilidade de poderem recusar que os seus dados sejam conservados por um período mais longo, neste caso seis meses.

Na prática, é dado aos clientes um papel activo já que terão que comunicar à empresa de telecomunicações que não querem que os seus dados sejam conservados por mais do que três meses. Esta estratégia tenta contornar as críticas do tribunal europeu de que os cidadãos não têm poder sobre os seus próprios dados.

As restantes inconstitucionalidades apontadas pelos juízes do Tribunal Constitucional são bem mais fáceis de sanar e já havia entendimento entre todos os partidos. É o caso de a conservação dos dados ter de ser obrigatoriamente feita num país da União Europeia.

Com esta solução da conservação dos metadados por três meses acrescidos de mais seis, PS e PSD reabilitam a lei que estava em vigor e que ficou morta com as declarações de inconstitucionalidade de Abril do ano passado. Isso significa que os socialistas deixam cair a proposta de lei do Governo que revogava o diploma específico de conservação dos metadados e que passava a usar os dados de facturação das empresas (embora ampliando o tipo de dados que agora são recolhidos), e o PSD deixa cair a sua proposta (que já era a sua segunda versão) de aplicar a conservação aleatória e total de dados para certas áreas geográficas com maior índice de criminalidade ou em eventos com maiores riscos de segurança.

Os metadados são as informações sobre tráfego e localização das chamadas, mensagens e acessos de internet, ou seja, que número ligou ou enviou mensagens para que outro número, a quem pertencem (e se foi por reencaminhamento), através de que equipamentos (pelo IMEI) quando, durante quanto tempo, e onde os dois telefones estavam nessa altura; mas também a identificação do assinante, utilizador e destinatário, endereço do protocolo IP, e a célula da localização geográfica da comunicação. Não se trata de conteúdos, mas apenas de dados técnicos.