PS pressiona AR: ou há lei das ordens até 13 de Outubro ou perdem-se verbas do PRR

O PSD denunciou nesta sexta-feira uma pressão do PS para que seja aprovada a nova lei das ordens profissionais em contra-relógio, sob o risco de se perderem verbas europeias do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. Os sociais-democratas exigem agora explicações do Governo sobre "quanto o país está em risco de perder e quem [entidades públicas ou empresas privadas] está em risco de perder esses fundos".

O deputado social-democrata Nuno Carvalho disse aos jornalistas, no Parlamento, que o PS enviou uma comunicação ao grupo parlamentar do PSD dizendo que o diploma tem que estar pronto até dia 13 de Outubro ou "a consequência é o país perder fundos do PRR". O que o PS está a dizer é que "esta discussão não pode ser feita no Parlamento", aponta Nuno Carvalho, realçando que o grupo de trabalho das ordens profissionais ainda está nesta momento a fazer audições das mais de duas dezenas de ordens profissionais e que não está em condições de terminar o processo legislativo em duas semanas.

"A Ordem dos Advogados, a que mais preocupações tem manifestado sobre as alterações que podem afectar o rendimento de milhares de advogados, nem sequer foi ouvida no Parlamento", acrescentou o deputado.​

"O Parlamento está a debater uma lei sobre as ordens que representam milhares de profissionais de todo o país, com mais de 700 páginas, que compila todas estas ordens profissionais, e foi colocada à discussão por proposta do Governo em Junho deste ano", descreveu o deputado. "Ou seja, o país tem que ficar ou com uma lei má [porque a proposta tem um conjunto de erros] ou então fica sem os fundos do PRR. Esta foi a questão colocada pelo PS", aponta Nuno Carvalho.

"A incompetência do Governo torna o país refém de ter que ficar com uma lei que afecta negativamente milhares de profissionais", reforçou o social-democrata, que garantiu, no entanto, que "não será por causa do PSD que o país irá perder acesso aos fundos do PRR".

Apesar de muito contestado, o novo regime das ordens profissionais proposto pelo PS foi aprovado no início deste ano e até submetido pelo Presidente da República ao crivo do Tribunal Constitucional. Antes do Verão, o Governo entregou na Assembleia da República dois diplomas que complementam a reestruturação destas profissões reguladas: os estatutos das ordens profissionais e o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais abrangidas por associações públicas profissionais.

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) tem contestado a ideia de que a revisão do regime jurídico das ordens seja uma exigência do Plano de Recuperação e Resiliência para a redução de restrições ao acesso a profissões altamente reguladas.