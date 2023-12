Marcelo formaliza demissão do Governo dia 7 para Conselho de Ministros aprovar “decisões fundamentais”

O Governo passará a estar em gestão a partir do dia 8 de Dezembro, isto porque Marcelo Rebelo de Sousa irá formalizar a demissão do executivo na noite do próximo dia 7, quinta-feira, permitindo assim que o Conselho de Ministros previsto para esse dia possa realizar-se e aprovar "decisões fundamentais para a economia portuguesa”.

À margem de uma visita ao Banco Alimentar ao final da manhã deste sábado, o Presidente da República explicou ter decidido adiar ligeiramente a assinatura do decreto de demissão do primeiro-ministro para esse dia de modo a "não prejudicar algumas aprovações essenciais para o PRR [Programa de Recuperação e Resiliência]” que acontecerão no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, 7 de Dezembro.

Depois de ter anunciado a aceitação da demissão de António Costa, o chefe de Estado revelou que só a formalizaria no início de Dezembro – entretanto acrescentou que seria nos "primeiros dias de Dezembro" – para permitir a aprovação em votação final global do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o que aconteceu no dia 29 de Novembro.

“Quanto ao Governo, a passagem do Governo a Governo de gestão significa que o decreto de demissão do Governo tem também de ser datado de forma a não prejudicar algumas aprovações essenciais para o PRR”, enquadrou Marcelo em declarações aos jornalistas transmitidas pela SIC, acrescentando: "Se era para ser agora logo a seguir a este fim-de-semana, 4 ou 5, será 7 à noite para produzir efeitos a partir de 8 para ainda se realizar o Conselho de Ministros de dia 7, que é importante para decisões fundamentais para a economia portuguesa.”

Com a passagem a Governo de gestão, o executivo deve limitar a sua acção a actos de gestão corrente e a decisões de carácter administrativo, sendo que neste ponto há margem para alguma discricionariedade. Para evitar desde já interpretações de âmbito governativo mais alargadas, Marcelo sinaliza o que considera serem os instrumentos que permanecerão ao dispor do em breve Governo de gestão.

"Em tudo o que diz respeito ao PRR, eu serei muito aberto e generoso. [No que diz respeito a] diplomas novos do Governo, depois de encerrada a Assembleia da República, no sentido de dissolvida (portanto deixa de aprovar leis), em princípio, nesse período vou examinar decreto-lei a decreto-lei do Governo para ver se é mesmo muito importante (...) para a economia e, sobretudo, para a aplicação do PRR.” Isto é, nesta fase para Marcelo Rebelo de Sousa, o mais importante é assegurar a execução do PRR: "Não podemos perder a aplicação de milhões por causa de um diploma ou outro diploma.”

Estatutos de algumas ordens serão vetados

Quanto à Assembleia da República, o Presidente reiterou que a dissolução, como "já se sabe", será no dia 15 de Janeiro, um hiato face à demissão do executivo explicada com a necessidade de garantir todas as formalidades relacionadas com o Orçamento do Estado. "A redacção final do OE2024 começa a ser feita a 14 de Dezembro e vai até perto do Natal, até lá os deputados têm que estar em funções", nota Marcelo.

Tendo em conta a importância atribuído em Belém ao PRR, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a necessidade de garantir a aprovação das alterações feitas às mais de duas dezenas (21) de estatutos das ordens profissionais, razão pela qual o Parlamento também precisa estar em plenitude de funções, até porque o Presidente antecipa vetar alguns.

"É importante para o PRR os estatutos das ordens profissionais serem concluídos. Chegaram a Belém há uma semana, são 20 e tal. Já promulguei oito ou nove, provavelmente vetarei outros tantos ou alguns. Tenho de dar à Assembleia [da República] tempo para apreciá-los e, eventualmente, alterá-los ou confirmá-los e eu promulgar, tudo antes da dissolução”, salientou.

Ainda esta sexta-feira, o chefe de Estado promulgou as mudanças aos estatutos de mais duas ordens (dos fisioterapeutas e engenheiros técnicos). No mesmo dia, António Mendonça, presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), adiantou à Lusa que depois da reunião "muito produtiva e interessante" mantida na quinta-feira com Marcelo, o Presidente pediu que as ordens façam chegar a Belém até à próxima semana uma lista com as principais críticas e objecções às alterações aprovadas pelo Parlamento, com sentido de urgência, para garantir um pedido de desembolso do PRR.

"O que o Presidente da República solicitou, e as ordens vão fazer, é que, de forma sintética, exprimissem os pontos fundamentais com os quais não se sentem confortáveis, não só no posicionamento interno, mas também aqueles que do ponto de vista do interesse público mais podem gerar obstáculos à satisfação desse interesse. E é isso que as ordens vão fazer até aos primeiros dias da próxima semana", disse o presidente do CNOP.