Carneiro manifesta-se disponível para “trabalhar para o PS”

Com um pé num hotel onde iria acompanhar a noite eleitoral e outro na sede do PS, onde fez a declaração oficial da noite, José Luís Carneiro assumiu a derrota na corrida à liderança do PS, mas absteve-se de revelar o seu futuro político, escudando-se na ideia vaga de que está disponível para “trabalhar para o PS” e “servir Portugal”. Apesar de não terem estado ao seu lado apoiantes de peso como Santos Silva ou Fernando Medina, o candidato deixou, no entanto, uma mensagem de unidade do partido: “A partir de hoje somos todos socialistas e da esquerda democrática.”

Depois de uma noite muito tranquila num hotel em Lisboa, não muito longe do Largo do Rato, e onde estiveram poucos apoiantes, José Luís Carneiro seguiu para a sede nacional do PS, quando já era clara a vitória de Pedro Nuno Santos. Antes de sair do hotel, onde estiveram Eurico Brilhante Dias e José António Vieira da Silva, o ainda ministro da Administração Interna deu sinal da derrota ao revelar aos jornalistas que já tinha telefonado ao ex-ministro para lhe dar os parabéns pelo resultado.

Momentos depois falava na sede do PS, manifestando a sua “disponibilidade para trabalhar para o PS” e dessa forma continuar a “servir Portugal”.

“O PS tem de continuar a ser um partido aberto, plural e profundamente democrático, um partido capaz de dialogar com toda a sociedade portuguesa, capaz de ser o primeiro e mais importante baluarte na defesa dos valores democráticos, na defesa dos valores constitucionais”, disse. Perante as perguntas dos jornalistas sobre o seu futuro político, o ainda ministro escusou-se a fazer revelações e respondeu: “Se me preocupasse com a minha carreira política talvez não tivesse decidido ser candidato à liderança do PS.”

Sobre a sua candidatura, José Luís Carneiro enalteceu-a, considerando que foi “forte, com ideias e com a vontade de servir o PS, mas sobretudo para servir Portugal”. Com um resultado de 36%, face aos 62% de Pedro Nuno Santos, o ministro considerou que “alcançou um notável resultado”. “Teve dos mais elevados resultados das candidaturas não ganhadoras que se desenvolveram até hoje”, destacou.

Depois de deixar uma “palavra de agradecimento profundo ao secretário-geral António Costa, que considerou ter deixado uma “marca que honra a todos”, José Luís Carneiro sublinhou uma mensagem de unidade: “A partir de hoje somos todos socialistas, e da esquerda democrática e é com os valores da liberdade, igualdade e fraternidade que queremos servir o país”, disse antes de sair da sala, na sede do PS, acompanhado por alguns apoiantes e pela família.