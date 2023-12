Costa votou em Lisboa e domingo reúne-se com sucessor para ajudar na transição

Vindo de Bruxelas, António Costa dirigiu-se às urnas para escolher o seu sucessor na liderança do PS. Costa diz-se disponível para ajudar o o próximo líder no que for necessário e garante que lhe dará liberdade para reinventar o PS como entender. Esta sexta-feira, também votaram os candidatos à liderança Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião. Sábado será a vez de José Luís Carneiro.

Esta sexta-feira e sábado, os socialistas elegem um novo secretário-geral. Costa saiu de Bruxelas, onde marcou presença no Conselho Europeu, e votou por volta das 18h, na sede da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), em Picoas.

À saída, em declarações aos jornalistas, assegurou: “O próximo secretário-geral pode contar comigo para aquilo que desejar e que possa fazer. E deixo-lhe a liberdade para fazer o que quer.” O ainda primeiro-ministro garantiu ainda que não vai “andar por aí a opinar e a escrever artigos” e que “quem vier tem toda a liberdade para reinventar o que quiser”.

Sem tempo a perder e focado nas eleições legislativas, António Costa já iniciou a limpeza da sede do PS, no Largo do Rato, e irá reunir-se com o seu sucessor no domingo pelas 12h para agilizar a transição de liderança.

Também esta sexta-feira, Daniel Adrião e Pedro Nuno Santos, candidatos à liderança do PS, se dirigiram às urnas. O primeiro votou na FAUL, mas em salas separadas. Aos jornalistas disse estar “disponível há 40 anos” para o PS e que essa condição se mantém, independentemente de quem vencer as eleições.

Também Pedro Nuno assegura que o PS irá sempre contar consigo, “seja em que função for”. O socialista, que votou na sua terra Natal, São João da Madeira, diz-se “confiante” com o resultado e considera que “a campanha correu muito bem”. “Precisávamos de mobilizar o partido para depois mobilizar o país. O partido, pelo menos, conseguimos”, disse aos jornalistas.

Na secção da Guarda, pelas 17h30, votou António José Seguro. Sem revelar qual dos candidatos prefere ver à frente do partido, o antigo secretário-geral do PS explicou, em declarações à RTP3, que foi votar porque queria dar o seu “contributo ao PS e, através do PS, a Portugal”.

Sábado será a vez de se dirigir às urnas o outro candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro, mas também o presidente do PS, Carlos César. Carneiro votará em Baião e César na sede regional do PS, em Ponta Delgada. Os resultados das eleições directas serão anunciados este sábado por volta das 23h30.