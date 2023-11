O herdeiro de Costa que foi “segurista” e reabilitou a administração interna

Ao apresentar oficialmente a sua candidatura a secretário-geral do PS, em Coimbra, no sábado da semana passada, José Luís Carneiro fez questão de elogiar António Costa e de se assumir como herdeiro do “legado” e da “vitalidade essencial do projecto político e programático” do Governo que integra, como ministro da Administração Interna. Assumindo a continuidade do projecto de António Costa para o país, José Luís Carneiro comprometeu-se a “aprofundar e aperfeiçoar” a aposta “no Estado social, numa gestão com contas certas, numa economia dinâmica e em respostas estruturadas aos desafios”.

