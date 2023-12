Carneiro e Pedro Nuno disputam herança de Costa para novo ciclo no PS

Quase 60 mil militantes socialistas escolhem esta sexta-feira e sábado o novo líder do partido entre dois herdeiros do costismo, mas com preferências diferentes na política de alianças.

Depois de praticamente um mês de campanha interna, Daniel Adrião, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos defrontam-se nas urnas das eleições directas socialistas nesta sexta-feira e sábado, disputando a preferência de quase 60 mil militantes para escolher o novo secretário-geral do PS. O verdadeiro confronto é entre os dois últimos que, na prática, disputam a mesma herança de António Costa – o ainda líder do PS já esvaziou o seu gabinete na sede do Largo do Rato e está a começar a fazer o mesmo na residência oficial de São Bento.