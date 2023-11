Pedro Nuno Santos é candidato à liderança do PS

Pedro Nuno Santos é mesmo candidato a líder do PS. Na sede nacional dos socialistas, no largo do Rato, em Lisboa, o actual deputado confirmou a há muito anunciada candidatura à sucessão de António Costa como secretário-geral do partido, que vive um “momento particularmente difícil”.

"Sou candidato a secretário-geral do Partido Socialista", afirmou no início do discurso e repetiu a rematar. "Sou candidato porque sou herdeiro dos seus fundadores, dos seus valores e suas ambições. Sou candidato porque acredito no meu país e tenho a esperança de convosco sermos capazes de vencer os desafios do futuro de Portugal."

"Os portugueses, tal como os militantes do PS, conhecem-me. Conhecem as minhas qualidades e defeitos, a minha combatividade, a minha vontade de fazer acontecer, os meus sucessos. E os meus erros e cicatrizes", elencou Pedro Nuno Santos no arranque do seu discurso. Para logo a seguir retorquir: "Os erros e cicatrizes que carregamos fazem parte das nossas vidas. Aqueles que não fazem, aqueles que não decidem, os que se limitam a manter o que existe raramente cometem erros."

Uma referência clara aos seus últimos tempos como ministro, quando tomou a decisão de localização do aeroporto sem a autorização de António Costa e o processo da TAP, com a indemnização a Alexandra Reis que acabou por ditar a sua demissão.

"Ainda mais importante que termos consciência dos nossos erros é aprendermos o que fazer com eles porque quem aprende com eles está melhor preparado para o futuro."

Pedro Nuno Santos afirmou-se orgulhosamente de São João da Madeira para justificar a sua ideologia. Uma terra onde a produção (primeiro dos chapéus, depois do calçado) "nunca se fez colocando umas pessoas contra as outras" e onde "o diálogo, a negociação e a concertação são uma das marcas do desenvolvimento".