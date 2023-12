Será que os países aprovam uma “transição para o abandono dos combustíveis fósseis”?

A proposta da presidência da cimeira do clima, que decorre no Dubai, apela a uma “transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, acelerando a acção nesta década”.

Depois de um dia intenso de negociações na terça-feira, que se prolongou noite dentro, foi publicado na madrugada desta quarta-feira (pouco depois das 7h, na hora local) o muito esperado texto da proposta da presidência da COP28, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, para o balanço global (global stocktake, ou GST) das acções tomadas desde o Acordo de Paris.

O acordo, que tem de ser aprovado no plenário da cimeira, "reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões de gases com efeito de estufa" e apela a que as partes contribuam para uma "transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a acção nesta década crítica, de modo a atingir emissões líquidas nulas até 2050, em conformidade com a ciência".

Uma versão preliminar do texto, publicada na tarde de segunda-feira, tinha gerado um coro de críticas, que iam desde considerar o acordo "fraco" até "inaceitável", pela falta de referência assertiva ao fim dos combustíveis fósseis, que são as principais fontes das emissões que estão a causar as alterações climáticas.

Onde no texto de segunda-feira se apelava aos países a “reduzir tanto o consumo como a produção de combustíveis fósseis”, indicando apenas a meta de 2050, pede-se agora a “transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos”, indicando que a acção deve ser acelerada já "nesta década crítica".

O documento proposto pela presidência da COP28, liderada pelo ministro Sultan Al Jaber, enumera ainda sete outras medidas para ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, como a necessidade de triplicar as energias renováveis. Se for adoptada, será a primeira vez em três décadas de cimeiras do clima da ONU que os países concordam em abandonar o petróleo, o gás e o carvão, que alimentam 80% da energia global.

O artigo do entendimento? O artigo 28 da nova proposta do balanço global que está a ser negociada na COP28 diz que as partes reconhecem "a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas das emissões de gases com efeito de estufa, em conformidade com as trajectórias de 1,5°C" e apela às Partes para que "contribuam para os seguintes esforços globais, de modo determinado a nível nacional, tendo em conta o Acordo de Paris e as respectivas circunstâncias, trajectórias e abordagens nacionais": (a) Triplicar a capacidade de produção de energia renovável a nível mundial e duplicar a taxa média anual global de melhoria da eficiência energética até 2030;

(b) Acelerar os esforços para a eliminação progressiva da energia do carvão não renovável;

(c) Acelerar os esforços a nível mundial no sentido de sistemas energéticos com emissões líquidas nulas, utilizando combustíveis com emissões de carbono nulas ou baixas muito antes ou até meados do século;

(d) Transição para o abandono nos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a acção nesta década crítica, de modo a atingir emissões líquidas nulas até 2050, em conformidade com a ciência;

(e) Acelerar as tecnologias de emissões nulas e reduzidas, incluindo, entre outras, as energias renováveis, a energia nuclear, as tecnologias de redução e remoção, como a captura, utilização e armazenamento de carbono, em especial nos sectores de difícil eliminação, e a produção de hidrogénio com baixas emissões de carbono;

(f) Acelerar e reduzir substancialmente as emissões que não sejam de dióxido de carbono a nível mundial, incluindo, em particular, as emissões de metano até 2030;

(g) Acelerar a redução das emissões provenientes dos transportes rodoviários através de uma série de vias, nomeadamente o desenvolvimento de infra-estruturas e a rápida introdução de veículos com emissões nulas ou baixas;

(h) Eliminar gradualmente, e o mais rapidamente possível, os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que não resolvem o problema da pobreza energética ou das transições justas.

Haverá consenso?

Os representantes dos países vão reunir-se em plenário esta quarta-feira de manhã, para aquela que a presidência da COP28 espera ser a reunião final onde será aprovado o acordo e que poderá pôr fim a duas semanas de duras negociações, que estavam agendadas para terminar a 12 de Dezembro. Os acordos alcançados nas cimeiras da ONU sobre o clima têm de ser aprovados por consenso.

Caso seja aceite pelos países, é a primeira vez que um acordo final das cimeiras do clima menciona de forma clara o abandono dos combustíveis fósseis (muitos países prefeririam uma eliminação) para evitar os piores impactos das alterações climáticas.

O documento procura reflectir as posições dos quase 200 países reunidos na cimeira no Dubai, onde muitos governos insistiram numa linguagem forte para assinalar um eventual fim da era dos combustíveis fósseis, apesar dos protestos dos membros do grupo de produtores de petróleo OPEP e dos seus aliados, assim como dos países menos desenvolvidos, que exigem que esse "phase out" claramente acompanhado de apoios para a transição.

"É a primeira vez que o mundo se une em torno de um texto tão claro sobre a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis. Este tem sido o elefante na sala e, finalmente, estamos a encará-lo de frente", afirmou o ministro do Clima e do Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, citado pela Reuters. "Este é o resultado de muitas discussões e de uma diplomacia intensa", acrescentou ainda.