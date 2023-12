Presidência da COP28 diz que quer acordo “histórico” sobre combustíveis fósseis

Presidência da Cimeira do Clima (COP28) quer incluir menção sobre o futuro dos combustíveis fósseis no balanço global. Mas a decisão depende de um consenso entre todas as nações.

Majid Al Suwaidi, um dos principais negociadores da presidência da Cimeira do Clima no Dubai (COP28), disse esta terça-feira que queria incluir uma menção “histórica” ​​sobre o futuro dos combustíveis fósseis na próxima proposta de texto para um acordo entre as partes sobre o balanço global (global stocktake, ou GST), um dos documentos principais que sairá desta cimeira. Contudo, referiu, cabem às quase 200 nações que participam na conferência chegar a um consenso durante as negociações.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos falava aos jornalistas referindo-se à última proposta fracassada de texto sobre o balanço global, um rascunho que gerou um coro de críticas por não incluir uma referência clara sobre o fim do uso de combustíveis fósseis. Al Suwaidi explicou que aquele documento de trabalho era um ponto de partida para “iniciar diálogos”.

Majid Al Suwaidi afirmou que a presidência, ocupada nesta COP28 pelos Emirados Árabes Unidos, agora conhece as “linhas vermelhas” e está a redigir outro texto para incluir “todos os elementos de que precisamos para um plano abrangente para 2030”.

“Nesta COP estamos a tentar fazer algo que nunca foi feito antes, algo histórico. Parte disso consiste em incluir os combustíveis fósseis no texto. Se pudermos, isso seria histórico”, disse.

Referindo-se ao estado das negociações, Majid Al Suwaidi disse: “Muitas questões permanecem em aberto e isso é normal nesta fase”.

Majid Al Suwaidi afirma que o projecto de texto divulgado na segunda-feira, que motivou fortes protestos de alguns países desenvolvidos e pequenos estados insulares, pretendia ser um ponto de partida para discussões, “e foi isso que aconteceu” - levando a negociações que duraram quase toda a noite.

“Ao divulgar o nosso primeiro rascunho do texto, conseguimos que as partes nos procurassem rapidamente com essas linhas vermelhas”, disse. “Passamos a última noite a conversar, absorvendo o feedback, e isso nos colocou em posição de redigir um novo texto”, acrescentou Majid Al Suwaidi.