Aeroporto de Lisboa é o quarto pior no ranking da AirHelp

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado o quarto pior no ranking anual da AirHelp. Na análise divulgada esta segunda-feira, o site especializado na ajuda aos passageiros aéreos avaliou um total de 194 estruturas, tendo como base a classificação dos utilizadores, a pontualidade, serviços de restauração e lojas. O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi considerado o melhor de Portugal.

De entre as 194 infra-estruturas avaliadas, o Aeroporto Humberto Delgado apresenta-se na 191ª posição. Numa escala de 0 a 10, a avaliação atribuída ao aeroporto da cidade de Lisboa caiu para 6.48 pontos face aos 6.75 do ano de 2022, penalizada sobretudo na pontualidade. Na análise divulgada no ano passado, o aeroporto ocupava a 143ª posição num total de 151 infra-estruturas.

Nos últimos lugares da lista, atrás do aeroporto lisboeta, encontram-se o aeroporto de Gatwick, em Londres, o aeroporto internacional de Malta e, na última posição, o aeroporto Syamsudin Noor em Banjarbaru, na Indonésia.

Entre os 100 primeiros aeroportos do ranking está o Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A infra-estrutura da cidade invicta aparece em 91º na lista, com uma pontuação de 7.52. Houve, no entanto, também uma queda face ao 54.º lugar da avaliação de 2022.

No primeiro lugar está o aeroporto internacional de Muscate, em Omã. Segue-se o aeroporto Gilberto Freyre no Recife, Brasil e o aeroporto internacional da Cidade do Cabo.

No ranking de companhias áreas no mesmo site, a TAP sobe dois lugares face ao ano anterior e ocupa agora a 31ª posição, sendo os problemas de pontualidade o factor de maior penalização na avaliação da transportadora portuguesa. Já na lista das companhias aéreas com melhor classificação, a Qatar Airways apresenta-se no primeiro lugar, seguida da alemã Eurowings. A polaca LOT Polish Airlines completa o pódio. No último lugar está a Tunisair, da Tunísia.

A Comissão Técnica Independente criada pelo Governo para o novo aeroporto vai apresentar, esta terça-feira, o relatório técnico preliminar que servirá como ponto de partida para eventuais tomadas de decisão sobre a localização da futura infra-estruturas. O documento vai estar em consulta pública durante 30 dias.