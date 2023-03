Aeroporto do Porto volta a estar entre os melhores do mundo

O aeroporto do Porto soma e segue. Terminou 2022 a ser considerado em análise da AirHelp como um dos melhores aeroportos da Europa (o de Lisboa ficou entre os piores), começa a Primavera com nova e similar distinção: a de "excelência aeroportuária" nos ASQ Awards, atribuídos anualmente pela Airports Council International (ACI), organismo que congrega aeroportos de todo o mundo. O Aeroporto Francisco Sá Carneiro permanece assim na lista dos melhores da Europa da ACI, decididos por inquéritos aos passageiros - no caso, de entre os que recebem 5 a 15 milhões de passageiros por ano (atingiu 13,5M em 2022).

A lista de ouro da ACI, de Qualidade de Serviço nos Aeroportos (ASQ na sigla inglesa), foi divulgada esta segunda-feira, "reconhecendo os melhores aeroportos, quanto à experiência do cliente, em todo o mundo", informa aquele organismo em comunicado.

As distinções, explicam, são decididas por inquéritos efectuados junto dos passageiros nos aeroportos. É informação chegada "directamente dos viajantes", que pontuam em vários critérios a sua experiência no aeroporto nos mesmos dias em que tiveram voos. São três dezenas de critérios, entre os quais se encontram as acessibilidades, a facilidade de movimento dentro do aeroporto, o check-in, as lojas ou a oferta de restauração. "Um quadro geral muito completo" de como o "passageiro vive a experiência da viagem" e que permite recolher muita informação para futuras adaptações e melhoramentos.

"Foram realizados mais de 465 mil inquéritos em 2022", informa a ACI, tendo sido premiados 75 aeroportos em 144 categorias. Entre estes, há cinco que entram para a lista de excelência global (Roll of Excellence, ​de que o Porto já faz parte) por terem conseguido manter-se no topo em várias categorias "ao longo de um período de dez anos": este ano, o prémio vai para os aeroportos de Bali (Indonésia), Helsínquia (Finlândia), Guanacaste (Liberia, Costa Rica), Talin (Estónia), Quito (Equador).

Em comunicado, a ANA - Aeroportos de Portugal, com gestão da Vinci Airports, congratulou-se com a renovação do prémio nesta que é, sublinham,"a referência mundial para a qualidade de serviço aeroportuário". "Estamos muito orgulhosos de ter enfrentado o desafio de trazer de volta os passageiros aos nossos aeroportos de forma rápida e eficiente", diz Nicolas Notebaert, CEO da VINCI Concessions e Presidente da VINCI Airports, citado na nota.

A lista de aeroportos distinguidos com os ASQ Awards 2022 pode ser consultada aqui.