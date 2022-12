AirHelp: Porto tem um dos melhores aeroportos da Europa, Lisboa muito pelo contrário

É a análise da AirHelp, empresa dedicada aos direitos dos passageiros. Qatar tem a melhor companhia, a TAP sobe e é 33.ª. Nos aeroportos, Lisboa está no fim da tabela, 89 lugares abaixo do Porto.

É o AirHelp Score 2022, que tem por mote a "experiência do passageiro", e divide-se em duas partes: as melhores companhias aéreas e os melhores aeroportos do mundo. No primeiro caso, a Qatar Airways volta a vencer, seguida da United Airlines e Qantas. No segundo, o top 3 tem os dois aeroportos internacionais de Tóquio (Haneda em 1.º, Narita em 3.º) e, pelo meio, em 2.º, ficou o brasileiro Recife/Guararapes — assinale-se que o Brasil tem excelente prestação neste top e só nos dez primeiros estão ainda Viracopos – Campinas (4.º), Belo Horizonte (6.º) e o São Paulo Congonhas (7.º). Já os candidatos portugueses em ambas as listas ficam mais abaixo, muito mais abaixo.

Nas companhias aéreas, a TAP conseguiu o 33.º lugar. E assinale-se que está uns bons lugares à frente de empresas como a Turkish Airlines (37.º), British Airways e easyJet (47.º e 48.º) ou mesmo a Lufthansa (51.º).​ É a própria AirHelp que sublinha que o bom resultado surge "em contraciclo com as notícias mais recentes", reforçando que a companhia aérea portuguesa "apresenta uma melhoria significativa na sua classificação", em relação aos dados de 2019.

"A TAP melhorou a sua pontuação em todas as áreas de estudo", acrescentam: tem "uma classificação global de 6,86: 5,99 na pontualidade, 7,82 na qualidade do serviço e 6,76 na gestão de reclamações". Em 2019 a TAP ficou-se pelo 61.º lugar "com uma classificação global de 6,03".

No capítulo dos aeroportos, surgem três localizações em Portugal, sendo o aeroporto Francisco Sá Carneiro o melhor posicionado: está em 54.º lugar e recebe a chancela AirHelp para "o melhor aeroporto português". Tem "uma pontuação global de 7,67: 7,10 na pontualidade; 8,52 na consideração dos clientes e 8,53 na qualidade da sua área de restauração e lojas". "É a quinta maior subida em relação a 2019", assinala a empresa, destacando-se o "desempenho no ponderativo ‘pontualidade’".

Foto A TAP ficou à frente da British, Turkish e Lufthansa nuno ferreira santos

Outra conclusão na lista: o Porto "pode, ainda, ser considerado um dos melhores aeroportos europeus, estando no top 10 dos aeroportos europeus considerados no AirHelp Score 2022". Na lista europeia, estão à frente Madrid-Barajas (12.º), Bilbau (24.º), Viena (44.º), Milão Linate (49.º), Bergen Flesland (Noruega), Turim (51.º) e Barcelona El Prat (53.º)​.

Segue-se o aeroporto de Faro em 108.º, "com uma pontuação global de 7,21".

Já Lisboa tem "o pior aeroporto de Portugal" e está no fim da tabela. "Com uma classificação de 6,75 pontos" fica num pouco honroso 143.º lugar. E isto "num total de 151 aeroportos analisados".

Segundo a AirHelp, "nesta classificação" são avaliados "a excelência do serviço, a pontualidade, o processamento de reclamações". Nas infra-estruturas aeroportuárias, também "a qualidade das instalações de restauração e de lojas do aeroporto".

Foto Aeroporto Humberto Delgado é dos aeroportos analisados com mais baixa pontuação nuno ferreira santos

A AirHelp é uma empresa dedicada "à defesa dos direitos dos passageiros aéreos", sendo particularmente conhecida por propor-se representar passageiros com dificuldades em conseguir indemnizações por cancelamentos, atrasos ou situações similares.

O ranking AirHelp Score é realizado desde 2015 e, referem, "baseia-se em dados de companhias aéreas e aeroportos de todo o mundo". A empresa usa "a sua base de dados de estatísticas de voo", "com dezenas de milhares de avaliações de clientes". Segundo indicam, já representaram "mais de 10 milhões de passageiros em todo o mundo", citando Pedro Miguel Madaleno, advogado que representa a AirHelp em Portugal.

A lista completa e avaliações, além de mais pormenores sobre como é concretizado o ranking está no site oficial da AirHelp.