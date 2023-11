A gastronomia de bordo regressa aos restaurantes de Ílhavo

Em terra de homens e navios que andaram (ainda andam, mas menos) na pesca do bacalhau a gastronomia de bordo continua a ser levada a sério, servindo, inclusive, de inspiração para um festival anual. De 30 de Novembro a 10 de Dezembro, Ílhavo promove mais uma edição do seu Festival Gastronomia de Bordo, celebrando a sua tradição e a suas memórias bacalhoeiras. O evento passa por 17 restaurantes do município, cada um com as suas próprias propostas, que vão desde os pratos mais tradicionais a algumas sugestões mais inovadoras.

Bolinhos de bacalhau, pataniscas, chora, línguas de bacalhau fritas e feijoada de “sames” estão entre as principais iguarias apresentadas pelos restaurantes aderentes, a par com novas receitas, como o bacalhau confitado com cogumelo crocante e guacamole ou o arancini de bacalhau. “Os nossos restaurantes vão alterando as ementas de ano para ano”, destaca João Campolargo, presidente da autarquia, reconhecendo o esforço que os espaços aderentes vão fazendo no sentido de continuar a atrair novos públicos e novas visitas. “Sentimos que [os restaurantes] valorizam muito esta iniciativa, associada ao festival ‘Vamos aos Cricos’ que também teve grande sucesso”, acrescenta, notando que outros negócios locais - como é o caso das empresas que pescam e comercializam o bacalhau e todos os outros produtos que complementam as ementas – também acabam por ser dinamizados.

No ano passado, foram servidas cerca de 525 refeições ao longo de todo o festival. Este ano, a proposta passa por superar esse número, não obstante os restaurantes estarem limitados à capacidade das suas salas e cozinhas, reconheceu João Campolargo.

Menus com pelo menos três iguarias

As experiências gastronómicas apresentadas por cada espaço aderente (pode consultar a lista, bem como menus e preços, no site oficial), juntamente com os menus e respectivos preços - são compostas por pelo menos três pratos ou entradas e podem ser para uma ou duas pessoas.

Foto dr

À semelhança do que já aconteceu noutros anos, será oferecido a cada cliente do Festival Gastronomia de Bordo um voucher de entrada gratuita num dos espaços museológicos municipais – Museu Marítimo de Ílhavo, Centro de Religiosidade Marítima ou Navio-Museu Santo André – e um vale de desconto na compra da aguardente bagaceira “Mata Bicho”, à venda nas lojas do Museu Marítimo de Ílhavo e nas lojas de Turismo.

A câmara de Ílhavo está a fazer um esforço no sentido de garantir que todos os visitantes do festival levam os seus vouchers após a refeição. “Notámos que, algumas vezes, a entrega do voucher para os museus era esquecida e estamos a trabalhar para que todas as pessoas recebam essa prendinha que o município fez questão de oferecer”, explica.

Foto Margarida Malaquias

Bela Ria, Canastra do Fidalgo, Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza, Clube de Vela, Costa do Sal Hotel, Dona Mena, Duna do Meio, Estrela do Mar, MarAdentro, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, O Navegante, o Peixe na Barra, Praia do Tubarão, Taberna Nobre, Tábua da Ria e Vista Alegre são os restaurantes aderentes ao Festival Gastronomia de Bordo são.

Esta sexta edição volta a arrancar em simultâneo com o Leme, festival de circo contemporâneo que, ao longo de quatro dias, apresenta cinco estreias nacionais, uma antestreia e uma estreia absoluta, em 30 exibições de oito espectáculos.